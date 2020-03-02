不須隨時戴口罩 台大公衛：通勤分流保持一公尺距離

台大公衛學院今舉行第四次新冠肺炎疫情說明會，這次特別針對社區傳播的防護，提出了通勤分流，以拉開人際間距達一公尺，這樣的建議。台大公共衛生學院院長詹長權表示，無時無刻戴口罩或是武漢式封城，都屬於「全有全無」的做法，令人恐慌且代價太大。現建議的「一公尺」安全距離，大約兩個人肩膀寬，是公衛防疫裡面知道最可行的距離，如果能夠落實日常行為的改變就能避免走上極端做法，也有助於口罩等防疫物資做最有效的運用。

面對這兩天社會有在討論，是否不分症狀有無都要隨時戴口罩，指揮中心對此抱持不同意見，今天台大公衛學院也提出了「折衷版」的建議。詹長權歸納，針對大眾運輸系統、長程巴士，如果可以維持座位寬敞，大家距離超過一公尺，戴口罩的必要性比較低。但通勤時間人潮擁擠，如果沒有將上下班時間分流，勢必要擠在一起，這時戴口罩是比較安全。

詹長權建議，大流行是不可避免的，但台灣和世界各國都已經比過去學習到更多有用的方法，做了更多準備，但重點是要落實我們所知的方法。如果政府和民眾都不希望做到武漢式的封城，廠商也不希望停班，那麼公私立事業單位就要願意讓員工分流通勤上班，民眾也要配合分流和保持人際距離一公尺。特別是台灣炎熱的夏天就要來了，長時間隨時戴口罩是很不好的，加上全球都在搶防疫物資，大家手邊的物資更要智慧運用，才會達到最好的效果。

詹長權感嘆，如果走上武漢式的風城，是人與人之間沒有互動的，這個代價太大了，武漢封城今已經接近40天，什麼時候解除？這些人身體心理後續效應如何？這都是現在的人類絕少有的經歷。如果一點日常行為上的改變，可以避免走到這一步，為什麼不做呢？

詹長權再次提醒，不論什麼樣的文化、信仰活動，都希望落實這個距離法則，以即將來臨的清明節為例，希望大家改由視訊遙祭的方式來辦理，「這是最好的方式，可以減少最多可能的傳染和接觸。」