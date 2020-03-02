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明起郵遞區號多1碼 「3+3」新制上路

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
明天（3月3日）起，郵遞區號將改為3+3。本報資料照片
明天（3月3日）起，郵遞區號將改為3+3。本報資料照片

從明天（3月3日）起，郵遞區號將改為3+3，取代現行的3+2，期能提升郵件投遞準確率。

3+2的郵遞區號命名規則，前3碼為行政區編號，後2碼為投遞段編號。有針對大宗收件戶如學校、公司所使用的「投遞專用號碼」，和一般住戶使用的「投遞區段序號」兩種。但投遞的段數隨著人口增加變多，後2碼已經不敷使用，另因後2碼無法完全編入投遞區段，使部分郵件必需人工以地址判斷、分揀速度慢，也增加人工作業成本，於是將後2碼改為3碼。

目前大宗客戶交寄大約占整體郵件量的七成。今年陸續測試大宗客戶列印，3月起推廣至一般大眾使用新式郵遞區號。

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