均衡懂吃抗肺炎 營養師再曝「3大恐怖關鍵」

新冠肺炎疫情延燒全球，確診案例頻傳，台灣出現社區傳播警訊，引發國人恐慌；對此，衛福部南投醫院表示，除勤洗手、減少出入公共場所、必要時戴口罩等做好個人防疫；營養師也強調，均衡飲食可增加免疫力，但須注意「3大恐怖關鍵」。

南投醫院營養師陳佳祺說，均衡飲食適量攝取6大類食物絕對是不二法門，其中豆、魚、蛋、肉及乳品類等蛋白質食物，是製造免疫球蛋白與抗體的食物，也是幫助建造與修復體內組織的重要物質，因此攝取優質蛋白質尤為重要。

而蔬菜類食物因富含維生素A、C、E、多酚化合物、植化素和膳食纖維等營養素如，可減少促發炎介質，強化免疫細胞，建議每天至少吃攝取3份約半斤的蔬菜，並選擇當季且深色蔬菜（包括深綠和黃橙紅色）需3分之1，體積需比水果多。

水果部分則因有維生素C也能延緩發炎，建議每日應攝取2份水果，以在地當季多變化為原則，每餐食用量如拳頭大；記得「每天早晚一杯奶，豆魚蛋肉一掌心」，主食挑富維生素B群的未精緻全榖雜糧類，每天1份富維生素E的堅果種子類。

陳也強調，防疫期應均衡飲食提高自身免疫力，更要慎防飲食衛生，避免染疫的「3大恐怖關鍵」，第一是「減少共食」，第二是「公筷母匙」，第三是「新鮮、現煮或熟食」，確保落實阻隔口沫傳染，也降低「病從口入」疫病傳遞發生機率。

陳佳祺說明，減少共食機會，用餐守禮節，勿大聲聊天減少飛沫傳播機會；若是吃合菜應使用公筷母匙；盡量以新鮮現煮熟食為主或選用具有完整包裝通過HACCP等衛生評鑑之食品，減少生食；此外，保持運動習慣也能增加自身抵抗力。