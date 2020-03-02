交通部救觀光烏龍方案惹議 公布一周轉彎

新冠肺炎疫情影響，觀光業大喊要放無薪假、裁員，交通部希望業者不要放無薪假也不要裁員，上周公告「交通部協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施要點」，補助給參加訓練的員工每小時158元，每人每月最高120小時，等於每月每人最高補助1萬8960元。不過，業界卻一片罵聲，稱此為烏龍決策，交部沈默近一周，交通部長林佳龍昨晚向業者表示，會納入補助給業者。

觀光產業急凍，不少業者喊著要放無薪假、或者裁員，恐影響近百萬觀光從業人員。交通部上周表示，因應重大疫情對觀光相關產業營運的影響，因此訂定培訓實施要點，補助短期專案輔導培訓也為產業復甦轉型做準備。

參訓人員資格方面，旅行業、觀光旅館業、旅館業及觀光遊樂業從業人員以及領有民宿登記證的經營者及從業人員，每名參訓人員每小時158元轉型培訓費，補助時數每人每月以120小時為限。

不過，對於這項補助政策，業界卻一片罵聲，台灣旅館商業同業公會全聯會理事長張榮南表示，正值觀光寒冬，政府要協助觀光產業度過難關，卻端出這種政策，到底是誰想出來的這種烏龍方案，一定要頒獎最佳創意無效獎。他說，他已經反映一周，直到昨天交通部長林佳龍才向他留言表示這個政策會改變，會直接補助給企業。

張榮南說，你想想看，根據交通部的這個政策，員工去上課、沒來上班，老闆還要依規定給他每個月最低薪資23800元，然後政府再補助最高1萬8000元給他，然後公司快倒了，怎麼可能還給員工基本薪資讓他去上課？本來是鼓勵公司不要裁員、不要放無薪假，實際運作卻是相反，真的是超級烏龍的政策，怎麼會想出這種漏洞百出的東西。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，根據這個補助規定，公司讓員工非自願性離職是最好，不然你要請一個員工，不在公司上班，去外面上課，老闆還要付基本薪資，這個絕對很有問題。

中華民國旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，許多公司大概薪資約3萬元左右，交通部想的政策中，老闆要負擔員工不在的2萬3800元基本工資，員工不在公司去上課還可以加薪，但卻沒有補助到快要倒的雇主，因此所有觀光產業都向交通部反映了這個問題。

張榮南說，交通部公布的補助案還有另一個矛盾之處，就是只要過去曾被記點的旅行社，例如一度付不出貸款等就不能納入補助資格，這點也讓很多業者不滿，也希望交通部必須改變。