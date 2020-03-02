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進醫院採「實名制」門口排長龍 病人擔心過號好心急
衛生福利部基隆醫院探病新措施今天開始實施，民眾進入醫院須刷健保卡，填寫風險評估表，導致大排長龍。不少已掛號患者擔心時間來不及會過號，心急而有怨言。
基隆醫院表示，先前沙盤推演，將日間病房患者等較長一段時間會每天進醫院的人分流。今天觀察新措施首日狀況，考慮復健科等短期要每天進醫院的患者，發給區間卡，透過更精細的分流作業，減少正門亂象。
醫院說，未來也可能增設「快捷通道」，民眾到院前可先在醫院官網下載填妥表單，經詢問旅遊史等資訊就可進入醫院，減少等候時間。
除了進入醫院有管制措施，基隆醫院探病也有新規定，一般病房每日僅開放上午10點半至11點半、下午2點半至3點半、晚上7點半至8點半，每名住院病人每次限2人探視、1人陪病。加護病房開放探病時間為上午10點、2點半、7點半，每次各30分鐘，每次限2人探視。
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