台灣芭樂外銷美國 傳出部分品質不穩定

台灣的芭樂去年12月27日首度封櫃啟程銷往美國，近期卻傳出上架芭樂的品質不穩定。農委會表示，近期將邀集貿易商等相關業者，以及農委會的試驗研究單位討論，如何確保芭樂外銷到美國的品質。

近期在貿易商圈盛傳，台灣的芭樂外銷到美國，但品質不一。有的品質不錯，但有的賣相不佳。主要是因為運輸過程長，溫度低，芭樂到美國呈現冰凍狀態，凍過後的芭樂，不僅耗損率達三成，也縮短在美國超市上架壽命。

農委會國際處處長林家榮表示，今年芭樂銷往美國，確實發現有一些芭樂的品質有問題，農委會近期將邀請相關業者，和試驗研究單位討論，如何在長途運輸狀況下，確保芭樂品質。

他表示，芭樂運送到美國，不僅是中間的運輸問題，可能從最源頭的供果園，就開始就要做品質的確保。

林家榮表示，第一批外銷美國的芭樂，確實有些產品品質還不錯，可惜有些產品的賣相不太好，上架的壽命不是很長，為了改善這樣的狀況，最近就會開會，需要進行動態調整。他也看到許多從美西傳回來的台灣芭樂照片，從賣相看得出來品質不佳，在美國超市上架價格當然低。

台灣是東方果實蠅疫區，因此芭樂要外銷美國，歷經長達十年談判，終於去年獲得美方同意，可將台灣芭樂輸美，但防檢疫條件困難，能達到要求的外銷業者有限。

根據「台灣產番石榴鮮果實輸美工作計畫」中顯示，芭樂外銷美國的供果園，須經農委會農糧署登錄認可列冊，開花後三周即應雙層套袋，自採收前30日起應由防檢局定期檢查，並確實保留全程溯源紀錄，農藥施用則應符合美國農藥殘留容許量；運輸途中運抵美國前完成1度以下、持續17天冷藏處理。