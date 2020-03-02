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毛小孩也要抗菌 寵物抗菌商品熱銷

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
魚中魚寵物水族即日起推出購買指定飼料就送超次氯酸除菌水的活動，數量有限送完為止；也提醒民眾居家防疫的同時，別忘了要注意毛小孩的環境清潔。
魚中魚寵物水族即日起推出購買指定飼料就送超次氯酸除菌水的活動，數量有限送完為止；也提醒民眾居家防疫的同時，別忘了要注意毛小孩的環境清潔。

人人聞新冠肺炎色變，人用消毒酒精一瓶難求。魚中魚寵物水族即日起推出購買指定飼料就送超次氯酸除菌水的活動，數量有限送完為止；也提醒民眾居家防疫的同時，別忘了要注意毛小孩的環境清潔。

雖然寵物不會傳染新冠肺炎病毒，但是寵物外出散步或者在家趴地上磨蹭，都容易沾染細菌或微生物，此時環境的清潔消毒，就成為居家防疫重要的一環。

現在不管是居家或是辦公室，清潔消毒的頻率與標準都比以往來得高，相對寵物平常的睡床、玩具是否乾淨也間接受到重視，因此寵物的抗菌噴劑也開始熱銷。

魚中魚寵物水族指出，寵物抗菌噴劑能應對大部分的細菌，只是對殺病毒能力還是有「選擇性」，針對不同成份，在使用上還是會有差異。

最近，民眾在家防疫的時間增加，這類的抗菌產品特別受到消費者喜愛。而寵物抗菌噴劑比起某些環境清潔劑來得溫和，安全無殘留，對環境不會造成影響，取代酒精和漂白水，也因此成為家中有小小孩的抗菌產品首選，部分門市已賣到缺貨。

魚中魚寵物水族表示，也有寵物飼料廠商3月份推出買指定飼料，送超次氯酸除菌水的活動，提醒消費者照顧家中毛小孩飲食起居的同時，別忘了環境抗菌清潔的重要性。不過因為超次氯酸除菌水的數量有限，所以各門市送完為止。

寵物外出散步或者在家趴地上磨蹭，都容易沾染細菌或微生物，此時環境的清潔消毒，就成為居家防疫重要的一環。
寵物外出散步或者在家趴地上磨蹭，都容易沾染細菌或微生物，此時環境的清潔消毒，就成為居家防疫重要的一環。

寵物 新冠肺炎 毛小孩

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