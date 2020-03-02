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遭要求親子鑑定、質疑婚齡和出櫃 同志繼親收養頻受挫

聯合報 / 記者何定照／台北即時報導
同志結婚雖合法，但申請收養另方孩子卻歷盡艱辛。圖為同性伴侶Corrine（左二）與Vivian（右）及其女「脆瓜」和Corrine之父，她們也在申請過程中。圖／同家會提供
同志結婚雖合法，但申請收養另方孩子卻歷盡艱辛。圖為同性伴侶Corrine（左二）與Vivian（右）及其女「脆瓜」和Corrine之父，她們也在申請過程中。圖／同家會提供

台灣同性婚姻去年5月24日起合法，同志婚後依法可聲請收養另方親生子女，但有人遭法院要求做親子鑑定，或因「婚齡太短」遭駁回聲請。同志團體、兒福團體都說，法院作法有歧視同志之嫌，就算原因是依法，也過於僵化，呼籲法院更了解同志生養孩子狀況，平等對待。

台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍說，目前通過收養聲請的同志約15對，但其中有位生母在聲請過程中，遭司法事務官要求做親子DNA鑑定，理由是她是去東南亞做人工生殖，難確認親子關係。當時這對同志深感不被尊重，但因希望收養成功，也只能忍氣吞聲。

黎璿萍說，親子鑑定花費數萬元，同志的兩歲小孩得挨一大針也哭叫不已，頻問為何要打針，過程中大家都受創。她說，法院面對異性戀這類狀況，孩子都是婚生推定，不會要求做鑑定；對同志卻提出如此要求，儘管稱是因專法規定被收養者須是「另方親生」，已有歧視之嫌。

黎璿萍表示，上述同志伴侶最後還有通過收養，但有同志竟遭法院以「婚齡過短」駁回收養。這對同志在一起十餘年，去年一方經人工生殖生子，另方婚後想收養卻遭拒，讓她們氣呼「難道法院不知同志結婚5月才合法」，已提抗告。

同家會董事蘇珊說，還有同志因沒向原生家庭出櫃，就遭駁回收養，也提抗告。她說，法院裁定雖並非出自惡意，可能是怕同志和原生家庭疏遠、支持體系不夠完整，但收養孩子的異性戀難道就都跟原生家庭很緊密？同家會呼籲，司法事務官應更了解同志婚姻生育方式與社會狀況，而非檢視同志家庭生育權。

長期協助收養關係評估的兒福聯盟執行長白麗芳表示，她在法官學院為負責收養案的司法事務官上課時，曾談過同志親子鑑定正當性與否。當時有司法事務官認為這是因專法規定，但她指出，異性戀也會去國外找代理孕母做人工生殖，由於國外會登記是該孕母的孩子，父親也得辦繼親收養，其實也無法確認精子是否出自該父，但法院就不會另做親子鑑定。

「法院對同志、異性戀應一視同仁，否則就是不平等。」白麗芳說，同樣是繼親收養，同志伴侶因許多是早就一起計畫生小孩，理論上與孩子情感更好，比起異性戀多是再婚時收養對方小孩、有時沒真正相處來得佳，法院對同志卻要求較多，親子鑑定就是一例。

至於法院用「婚齡過短」駁回同志收養，白麗芳感嘆，法院把考量異性戀關係者，直接套在同志狀況，未考量兩者不同，實在太僵化。她也表示，不應以出櫃與否來理解支持系統完整，而是該看整體支持系統怎麼建立，比如另方原生家庭關係等。只是司法事務官裁定收養時，社工評估報告只是重要參酌，不見得會一致，兒盟對此也只能繼續提供司法事務官建議。

同志 收養 親子

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