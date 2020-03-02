一周天氣驟變！ 彭啟明：留意周三至周五的變化
天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，過去幾天偏南風到東南風轉為偏北風，環境改變不少，今天北部預計高溫約19-22度，中南部仍有27-28度，雖然只是溫度稍下滑，風向改變，但感受上仍落差很多。好處是空氣汙染明顯緩解，只剩下高屏是東北風的背風面，轉為大氣穩定區域，空氣品質轉差到敏感族群不健康等級，要稍微留意。
預計東北風在周二會明顯減弱，又轉為偏東風，溫度會明顯回溫，北部可以到23-25度，中南部也略回溫一到兩度。
他說，要留意是周三四五的變化，預期有道鋒面南下，周三四兩天的北部及東半部降雨會略多一些，比目前的迎風面降雨，改為北部陰沉偶陣雨。中南部則雲量較多，屬於多雲時晴的天氣。這波鋒面後面也帶來東北風，預計溫度很有可能下滑到14-15度間，空曠地區低溫也可能到12-14度，會比今天相比有點冷的感覺。
周五白天開始，冷空氣逐漸減弱，到周六日一轉為晴朗回溫的好天氣。
他說，下周也類似會有鋒面及東北風南下，也可能會降溫，這兩周溫度的落差很明顯，尤其在北部區域，有時有點春寒料峭的感覺，或是倒春寒，一下子好像是夏天，一下子又回到冬天，這就是台灣在3月的特徵。春天天氣系統還並未很成熟，很多中小尺度的變化，變化就很快，如同春天孩子面一樣說變就變。
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