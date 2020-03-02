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馬偕兒童醫院開工 蔡英文將到場參加
籌備多時的「新竹市馬偕兒童醫院」BOT案已取得建照，將興建地上10層、地下4層的醫學中心等級兒童醫院，除提供400床以上一般急病床和特殊病床，還設有兒童癌症、早療中心等特殊醫療空間與兒童夜間急診服務，將是竹竹苗地區唯一的0到18歲的兒童急重症醫院，預計在2022年4月前完工、營運，今天上午舉辦開工儀式，蔡英文總統將到場參加。
新竹市馬偕兒童醫院完工後，將是全國首座由地方政府主導、BOT興建的兒童醫院。未來馬偕兒童醫院將取得銀級綠建築及智慧建築標章，提供急、重、難、罕症兒童醫療服務，更規劃有大新竹地區唯一兒童癌症治療聯合模式，提供門診、住院、化療、隔離病房、骨髓移植病房到安寧病房「一條龍式」的整合服務。
另外，新竹馬偕兒童醫院另設有早期療育中心及早療團隊、嬰病兒特殊醫療照護中心、基因及生殖醫學中心、高危險妊娠中心等，導入先進兒科技術，為竹竹苗孩童提供全方位的診療環境。
市府衛生局長王宗曦指出，依投資契約預定期程，新竹市馬偕兒童醫院將在明年4月開工，經市府團隊的努力，進度提前於今天辦理開工典禮，BOT投資契約合作期限達50年，興建完成後第一階段提供25科醫療服務，第二階段提供32科，總量體為總病床400床以上，將解決竹市兒童醫療資源不足問題。
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