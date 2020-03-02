未來一周天氣數變！ 今天北部較涼局部短暫雨

中央氣象局說，今天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天東北季風稍減弱，東半部地區有局部短暫雨，北部地區也有零星雨，其他地區為多雲到晴；北台灣氣溫稍回升，其他地區溫度變化不大。

周三至周五清晨另一波東北季風影響，這波東北季風強度較強，預估中部以北及東北部周五清晨低溫約13至15度；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地為多雲到晴的天氣。

周五白天起至周日東北季風減弱，氣溫回升；東半部及西半部山區有局部短暫雨，西半部平地仍維持多雲到晴。

9日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；10、11日可能有另一波東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。