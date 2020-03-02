快訊

北台陰冷明回暖 吳德榮：周三再轉濕冷

北台陰冷明回暖 吳德榮：周三再轉濕冷

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
近期天氣。圖／氣象局提供
近期天氣。圖／氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，受東北季風影響，今天迎風面北海岸、北部山區及東半部有局部雨，大台北東側有飄零星小雨的機率；北台雲多，天氣陰涼微冷；背風面影響不大、中南部氣溫略降。

今天北部14至19度、中部16至25度、南部18至28度、東部15至25度。明天空檔，各地轉為晴時多雲、氣溫回升，東半部仍有零星降雨的機率。

他說，周三、周四另一波鋒面及冷空氣南下，水氣多，北部、東半部有局部雨，周四中部亦轉為有局部雨的天氣；氣溫雖未降得很低，北台灣轉濕冷，最低溫約在13度左右，白天最高溫亦僅在17、18度左右。氣象局(公園路)的最低溫，則約可降至15度左右，冷空氣的分級雖僅屬東北季風，但仍帶來濕冷的北台灣，要注意保暖

周五白天起至周日天氣好轉、氣溫逐日回升。

低溫 保暖

延伸閱讀

把握好天氣！ 吳德榮：傍晚起北部轉雨降溫 周三又變天

吳德榮：今北台灣濕涼 明起暖氣團陪你過連假

228連假天氣 吳德榮：高溫上看30度各地晴朗穩定

開學日微熱好天氣 吳德榮：明晚北台灣變天

相關新聞

禽流感黑洞 每年400萬鵪鶉未納管

夜市鳥蛋、佛跳牆鳥蛋，都來自鵪鶉蛋。目前全台飼養多達四百萬隻鵪鶉，年產值逾十億，卻未被農委會列入「家禽」納管，連數量稀少的鴕鳥十六年前就被公告指定為家禽，鵪鶉卻形同沒有身分證的「黑戶」，無法取得產銷履歷、鮮蛋ＣＡＳ認證、畜牧場登記證，甚至造成禽流感防疫大漏洞。

未來一周天氣數變！ 今天北部較涼局部短暫雨

中央氣象局說，今天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲...

北台陰冷明回暖 吳德榮：周三再轉濕冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，受東北季風影響，今天迎風面北海岸、北部山區及東半...

收假國道塞爆 好天氣也掰掰

昨天是二二八連假收假日，國道北上多處路段晚間時速仍出現「紅爆」，國一湖口服務區往湖口、新竹系統往新竹、國三南投服務區往南投，時速不到卅公里，每逢連假必塞的國五部分路段時速度僅近卅公里；國三關西往關西服務區甚至「紫爆」，時速剩十多公里，用路人龜速前進。

鵪鶉列家禽 環保是最大難關

國內一年飼養四百萬隻鵪鶉，卻始終未納入「家禽」管理。由於飼養五百隻以上家禽須申請畜牧場登記，但環保意識抬頭，各地取得畜牧場登記證不易，是鵪鶉列入家禽最大難關，農委會擔憂貿然修法「產業恐會立刻倒一片」。但中華民國鵪鶉協會說，每年都爭取納入家禽管理，多數業者也支持。

血庫庫存剩4天 達人籲出門捐血

新冠肺炎疫情延燒導致血庫告急，台南捐血中心提供台南、嘉義縣市的血庫存量低於4天，嘉市東區公所課員徐勝龍至今捐血已超過1200次，昨天出面呼籲，捐血站上的醫護人員更懂得防疫，無須害怕外出捐血。

健康你我他／我的防疫策略

新冠肺炎延燒，已有好幾個國家淪陷甚至封城，台灣防疫做得很好，至今疫情都在掌控中，這樣亮麗成績，除了感謝政府和醫護人員的努力把關，還有全體國民全力配合，才能阻絕病毒肆意擴散。

染髮不掉髮 醫：1年別超過3次

年紀漸長，頭髮也日益花白，尤其髮際間灰白交雜，讓人更顯老氣，許多人會選擇染髮來遮掩一下。醫師提醒，注意染髮頻率，一年最好不超過三次，並且要慎選染髮劑。

3種最佳飲食法 讓你吃出健康

「You are what you eat.」怎麼吃及吃什麼都會影響你的身體，北投健康管理醫院營養師潘富子指出，飲食與健康息息相關，根據國人十大死因，其中惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、腎臟病變、高血壓、肝硬化等七項皆與飲食有關。

健康名人堂／需醫師再三保證的安全感

82歲的陳奶奶總笑嘻嘻地由兒子陪同就診，主要是高血壓、糖尿病等問題，控制狀況良好，用藥也不複雜，理應是可以快速看診的病人，但每次總需花些時間說著幾年間重複多次的話。

台61線伸港鹿港段 測速今上路

台61線西濱快速道路鹿港、伸港間北上路段的區間測速系統，今天凌晨零時起運作開罰！這是彰化縣第一個設置的區間測速系統，彰化...

身障停車證優惠 「一國多制」惹怨

身心障礙者專用停車位識別證停車使用一般停車位的優惠措施一國多制，台中市、新竹市有一部分全天免費，苗栗縣只有前三小時免費，...

熱門新聞

「林口」爆院內感染？長庚大學、長庚科大暫停醫院實習

拒送醫院便當 正忠排骨飯致歉並捐100萬防疫

不滿新口罩變薄又變貴 獸醫師轟：政府管理後怎是這德性

把握好天氣！ 吳德榮：傍晚起北部轉雨降溫 周三又變天

本周氣溫「階段式下降」 兩波冷空氣接力襲台最冷13度

旅遊警示直直升！快速了解從哪返台要隔離、行程取消扣多少？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。