北台陰冷明回暖 吳德榮：周三再轉濕冷
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，受東北季風影響，今天迎風面北海岸、北部山區及東半部有局部雨，大台北東側有飄零星小雨的機率；北台雲多，天氣陰涼微冷；背風面影響不大、中南部氣溫略降。
今天北部14至19度、中部16至25度、南部18至28度、東部15至25度。明天空檔，各地轉為晴時多雲、氣溫回升，東半部仍有零星降雨的機率。
他說，周三、周四另一波鋒面及冷空氣南下，水氣多，北部、東半部有局部雨，周四中部亦轉為有局部雨的天氣；氣溫雖未降得很低，北台灣轉濕冷，最低溫約在13度左右，白天最高溫亦僅在17、18度左右。氣象局(公園路)的最低溫，則約可降至15度左右，冷空氣的分級雖僅屬東北季風，但仍帶來濕冷的北台灣，要注意保暖。
周五白天起至周日天氣好轉、氣溫逐日回升。
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