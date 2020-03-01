你吃的夜市烤鳥蛋哪來？全台4百萬隻鵪鶉未納管

民眾常吃的夜市烤鳥蛋、佛跳牆鳥蛋都來自鵪鶉蛋，目前全台飼養多達4百萬隻鵪鶉，卻未被農委會列入「家禽」納管，連數量稀少的鴕鳥16年前就被公告為指定家禽，鵪鶉卻形同沒有身分證的「黑戶」，無法取得產銷履歷、鮮蛋CAS認證、畜牧場登記證，甚至造成禽流感防疫大漏洞。

防檢局去年9月宣布嘉義發生全台第一起鵪鶉禽流感，事實上這並非「第一起」。鵪鶉業者表示，台灣2015年禽流感大爆發，屏東、彰化等地鵪鶉就死了50萬隻，但鵪鶉不是家禽，通報禽流感沒有撲殺補助，多數業者通報意願極低。少數業者主動通報，地方政府卻稱鵪鶉非中央列管家禽，沒有通報跟撲殺的標準作業程序，請業者「自主管理」，最後這些鵪鶉死屍直接放入鳥糞堆草草掩埋，易讓病毒任意流竄。

去年9月「首例」鵪鶉禽流感曝光，防檢局才急忙補漏，當月指定鵪鶉列入動物傳染病防治條例，有通報及撲殺的標準作業程序，也可領補助，但農委會至今仍未列入家禽。

東海大學畜產與生物科技學系教授陳盈豪指出，鵪鶉一日不列家禽，管理就會出紕漏，很多鵪鶉場都設在住家旁邊，人員出入頻繁「像走廚房」毫無管制，容易攜入病毒。過去禽流感爆發，多數禽場都補助設置圍網避免野鳥靠近，但現在鵪鶉場仍用30年前管理方法，沒有官方及學者輔導，場外「麻雀到處飛來飛去」，不利防治禽流感。

鵪鶉產品在台灣常見卻像神秘產業，農委會無法全然掌握飼養量及產業現況，年產值逾10億遠超過火雞、鴕鳥，卻沒有「家禽」的合法地位。陳盈豪說，鵪鶉現在像「自生自滅」的產業，爹不疼娘不愛也沒人管，一定要列入家禽才能完整防疫，產業也才有希望。

農委會解釋，20多年前鴕鳥剛開放進口，業者積極申請列入家禽，鵪鶉業者則相對消極。不過據了解，另一主因是當時具有官方背景的台糖大力推展鴕鳥養殖，也才讓鴕鳥產業較為順利。

農委會表示，目前透過業者調查產業狀況，努力在這一、兩年將鵪鶉公告為指定家禽，管理強度就會加強，會先檢視既有鵪鶉場用地有無違規，否則就要輔導遷廠，若合法就可跟地方政府溝通協調，公告為家禽後，協助取得畜牧場登記證。