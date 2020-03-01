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本周氣溫「階段式下降」 兩波冷空氣接力襲台最冷13度

聯合報 / 記者吳姿賢／即時報導
未來一周天氣。圖／中央氣象局提供
未來一周天氣。圖／中央氣象局提供

迎接周一上班日，中央氣象局解析未來一周天氣，提醒民眾「春天腳步接近了」，冷暖變化快速，要注意適時添衣，尤其下周受到兩波東北季風影響，氣溫將呈「階段式下降」，最冷只有13度。

中央氣象局指出，明天受東北季風影響，北部及東北部高溫僅剩18度至22度，花東20度至22度，中南部則仍有30度左右。北台灣明天低溫剩16度，空曠、沿海及近山區氣溫更會降到13度，民眾出入要注意保暖。迎風面北部、東半部部降雨機率也較高。

氣象局表示，周二白天稍微回溫，僅東半部出現局部短暫雨，北部也有零星雨，其他地區多雲到晴。但周三東北季風再度增強，且比周一的東北季風威力還要強，甚至不排除達到大陸冷氣團等級。

氣象局說，這波冷空氣最冷時間點為周五清晨，屆時中部以北、東北部低溫只有13至15度。北部、東半部地區及中南部山區也有局部短暫雨，中南部平地則為多雲到晴的天氣。

氣象局 低溫

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