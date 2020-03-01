幫醫護加油打氣！台南愛心老闆免費送便當到醫院 網友讚爆

台中便當業者拒送醫院，引發新冠肺炎醫護人員遭到歧視爭議，台南市一名餐飲業者今天則發起「免費提供醫護人員外送便當」，只要是台南地區的大醫院，醫護人員訂便當就送到醫院，而且還免費，藉此幫醫護加油打氣。

位在金華路上的雙品香酥豬排店的義舉，被網友大推，店方在臉書上表示，平常就有在做待用餐（免費提供弱勢餐點），剛好有人捐6000元，而最近因為疫情，醫護人員非常辛苦，就把錢轉給醫護人員免費餐。

從3日到6日共計4天，不僅醫護人員可以點餐，醫院志工或醫衛都可以，6000元不夠就自己再貼，「老闆親自幫你送便當」，愛心被網友讚爆。

店方在臉書上指出：

「免費提供醫護人員外送便當」，昨天收到 Jeanne Hsieh 一個大紅包6000元，說是捐雙品待用餐，經過討論，我們想把這個錢變成更有意義。

轉變成由雙品提供因為這次武漢疫情所有辛苦的醫護人員、志工、警衛免費吃飯。

即日起，全台台南各大區域醫院，只要您從事武漢疫情相關作業的上述人員，都可以打電話來雙品0929-080089，免費訂便當外送，我親自幫你送，真的免費，不用任何證明，我相信你。

榮民醫院、成大醫院、新樓醫院、安南醫院、郭綜合醫院、台南醫院、市立醫院、奇美醫院萬一太熱情6000元不夠，我和雙品待用餐費，將會一起共同負擔期限：3/3（二）-3/6（五）連續四天免費提供餐點：法式藍帶豬排套餐、雙料豬雞排套餐、中藥雞排套餐、韓式泡菜豬排套餐、義式香料豬排套餐。