聽新聞
test
0:00 / 0:00
幫醫護加油打氣！台南愛心老闆免費送便當到醫院 網友讚爆
台中便當業者拒送醫院，引發新冠肺炎醫護人員遭到歧視爭議，台南市一名餐飲業者今天則發起「免費提供醫護人員外送便當」，只要是台南地區的大醫院，醫護人員訂便當就送到醫院，而且還免費，藉此幫醫護加油打氣。
位在金華路上的雙品香酥豬排店的義舉，被網友大推，店方在臉書上表示，平常就有在做待用餐（免費提供弱勢餐點），剛好有人捐6000元，而最近因為疫情，醫護人員非常辛苦，就把錢轉給醫護人員免費餐。
從3日到6日共計4天，不僅醫護人員可以點餐，醫院志工或醫衛都可以，6000元不夠就自己再貼，「老闆親自幫你送便當」，愛心被網友讚爆。
店方在臉書上指出：
「免費提供醫護人員外送便當」，昨天收到 Jeanne Hsieh 一個大紅包6000元，說是捐雙品待用餐，經過討論，我們想把這個錢變成更有意義。
轉變成由雙品提供因為這次武漢疫情所有辛苦的醫護人員、志工、警衛免費吃飯。
即日起，全台台南各大區域醫院，只要您從事武漢疫情相關作業的上述人員，都可以打電話來雙品0929-080089，免費訂便當外送，我親自幫你送，真的免費，不用任何證明，我相信你。
榮民醫院、成大醫院、新樓醫院、安南醫院、郭綜合醫院、台南醫院、市立醫院、奇美醫院萬一太熱情6000元不夠，我和雙品待用餐費，將會一起共同負擔期限：3/3（二）-3/6（五）連續四天免費提供餐點：法式藍帶豬排套餐、雙料豬雞排套餐、中藥雞排套餐、韓式泡菜豬排套餐、義式香料豬排套餐。
據了解，雙品的老闆極有愛心，平常店內除了有做待用餐之外，還有各方捐贈的二手電腦，提供給弱勢使用，之前還有協助在路上幫忙撿動物遺體等善舉。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言