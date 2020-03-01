提前疏運！清明連假前兩周 國道全線單一費率再7折

今年清明節連假為4月2日（周四）至4月5日（周日）共4天，經檢視歷年4天清明連假交通狀況，研判清明節連假包含掃墓、返鄉及旅遊旅次，考量部分民眾會提前掃墓，交通部高公局今天宣布，清明節連假前2周休（3月21日至22日、28日至29日)，採單一費率再7折，以鼓勵提前掃墓，分散連續假期車流。

因應清明連假疏運，3月21日至22日、28日至29日，以及4月2日至5日國道都採單一費率（即打75折，無每日20公里優惠里程）再7折。另外，4月2日至4日每日凌晨0時至5時暫停收費，4月5日當天則延長為凌晨0時至早上10時暫停收費。

入口高乘載管制部分，3月22日及29日下午2時至晚上9時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制。4月2日上午7時至中午12時，實施國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山各交流道南向入口匝道高乘載管制。

4月2日至4月3日，每日上午7時至中午12時，國5南港系統、石碇及坪林交流道南向入口匝道高乘載管制。4月4日至4月5日，每日下午2時至晚上9時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

入口匝道封閉部分，4月2日至3日每日凌晨0時至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口。4月4日凌晨0時至24時，封閉國1虎尾北向入口及埔鹽系統北向入口、國3名間雙向入口、中興系統及西濱北向入口。

高公局表示，將視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格的匝道儀控管制。另針對重點交流道（國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統北向入口）採嚴格匝道儀控管制。

另外，10個重點路段實施精進式匝道儀控，包括國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南向、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北向；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱。