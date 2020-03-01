228連假收假 台1線枋山至枋寮段北上車流爆大量

228連假今天收假，開出住房紅盤的屏東墾丁和台東，遊客中午過後陸續返家，省道台1線枋山至枋寮北上路段，下午2時出現每小時3000輛的車流高峰，警方立即實施調撥車道紓解直到晚上7時；屏東縣警局交通隊說，除了台1線枋山至枋寮北上路段擁塞，一路上停停走走，過了枋寮五叉路到國道3號南州交流道，變得一路順暢。

交通隊說，連假最後一天，南下墾丁的車流較首日大減七成，中午過後陸續北返，台東台9線的龐大車流匯入省道台1線枋山北上路段，因此出現每小時3000輛的車流高峰，警方調撥1個南下車道紓解，但還是停停走走。

公路局第3區養護工程處說，受新冠肺炎疫情影響，民眾出外旅遊自駕的比例升高，除了客運車外，路上看不到幾輛遊覽車，228連假和農曆年假相較，首日車流量相差不多，墾丁今天南下車流大幅下降，南迴改去年底通車後，因時間縮短近半小時，車流較過去成長一至二成，收假時段讓省道台1線枋山至枋寮北上路段難以負荷。

屏東墾丁連假前兩天開出住房紅盤，今天飯店掉到五成，民宿約三成；吳姓民宿業者說，前兩天除了旅宿業祭出優惠，遊客真的悶太久了，恆春半島空曠空氣好，沒有確診病例，比出國玩安心多了，但疫情陰影仍籠罩，「明天開始就要勒緊褲帶苦撐了」。