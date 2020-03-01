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Bosch、LG居家防護家電 高溫除菌模式是必買關鍵

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
LG洗衣機的蒸氣功能可消除一般居家過敏原，如塵蹣及寵物皮屑等。圖／LG提供
LG洗衣機的蒸氣功能可消除一般居家過敏原，如塵蹣及寵物皮屑等。圖／LG提供

現在人人聞病毒色變，除了勤洗手、戴好口罩，居家個人防護也非常重要。外出衣物長時間曝露複雜環境，若返家未注意清潔，將成為健康隱憂；而為了避免外出群聚，也鼓勵在家用餐減少外食，或自行攜帶環保餐具，避免病從口入。

經實驗室研究發現，多數細菌不耐高溫，Bosch博世家電特別針對居家健康防護提出「衣碗立清，防護搞定」健康防禦攻略，透過Bosch洗衣機設定高溫60度洗程，有效達到高溫除菌效果，經實驗證實大腸桿菌與金黃色葡萄球菌除菌率達99.9%，並能有效去除97.38%塵螨等過敏原，還可使用內建高溫槽潔淨，水溫最高可達90度，從根本做起讓衣物更乾淨。潔淨衣物後也能搭配Bosch烘衣機，使用一般行程即可以60～70度熱風烘乾衣物，達到高溫抑菌效果。

而Bosch洗碗機的強力70度洗程，從第一段預洗出水即是熱水，洗滌期間溫度最高可達70度，徹底去除油漬、洗劑及細菌，大腸桿菌、金黃色葡萄球菌除菌率高達99.9%，搭配密閉式冷凝烘乾系統，讓外部髒空氣不回流至機器內，保持碗盤清潔乾淨，另外，結合首創獨家沸石烘乾技術，有效吸收水蒸氣釋放乾燥熱能，讓機內均溫高達80度，快速烘乾又除菌。

另外，由LG TWINWash雙能洗洗衣機、Styler蒸氣輕乾洗機及免曬衣乾衣機組成的「全方位衣物護理專家」，也是居家衣物清潔利器。洗衣機的蒸氣功能可協助消除一般居家過敏原，如塵蹣及寵物皮屑，透過霧化蒸氣穿透織物深層，搭配溫度，有效徹底去除過敏原。免曬衣乾衣機內建殺菌行程，經英國過敏協會認證，可減少99.9%居家塵蟎等導致過敏或呼吸道問題之來源。而針對無法經常水洗的衣物，透過Styler蒸氣輕乾洗機的TrueSteam蒸氣技術亦可減少過敏原和細菌高達99.9%。

LG TWINWash雙能洗洗衣機、Styler蒸氣輕乾洗機及免曬衣乾衣機組成的「全方位衣物護理專家」，提供消費者各種洗衣護衣方案。圖／LG提供
LG TWINWash雙能洗洗衣機、Styler蒸氣輕乾洗機及免曬衣乾衣機組成的「全方位衣物護理專家」，提供消費者各種洗衣護衣方案。圖／LG提供
Bosch洗碗機獨家沸石烘乾技術，讓機內均溫高達80度，可快速烘乾除菌。圖／Bosch提供
Bosch洗碗機獨家沸石烘乾技術，讓機內均溫高達80度，可快速烘乾除菌。圖／Bosch提供
Bosch烘衣機可以60～70度熱風烘乾衣物，達到高溫抑菌效果。圖／Bosch提供
Bosch烘衣機可以60～70度熱風烘乾衣物，達到高溫抑菌效果。圖／Bosch提供
透過Bosch洗衣機及洗脫烘衣機的高溫模式，可徹底清潔衣物。圖／Bosch提供
透過Bosch洗衣機及洗脫烘衣機的高溫模式，可徹底清潔衣物。圖／Bosch提供

高溫 過敏原

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