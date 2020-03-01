新北聯醫啟動院內感染管制 陪病探病各限1人
新北市立聯合醫院三重院區今天起啟動院內感染管制策略，陪病或探病者皆須登記並詢問TOCC，每床陪病人數限1人，每日固定時段開放探病外，探病者以每床1人為限。
新北市立聯合醫院三重院區為北區傳染病防治網新北應變醫院，新北市政府衛生局今天下午發布新聞稿表示，新北市立聯合醫院三重院區今天起啟動院內感染管制策略。
管制策略內容為，陪病或探病者皆須登記並詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史及群聚史），限制每床陪病人數為1人，每日固定時段開放探病外，對於探病者則採較中央要求更嚴格的管制措施，每床以1人為限。
新北市政府衛生局長陳潤秋表示，新北市啟動醫療院所感染管制的策略，要求各院嚴格實施感染管制，確實做好分流篩檢及分流收治，並針對出入醫院三類人員應進行管制，限制探病2名及陪病1名並採登記制。
衛生局表示，新北市長侯友宜2月22日與新北市內17家急救責任醫院召開應變會議，要求各院嚴格落實感染管制，確實做好分流篩檢及收治，並啟動感染管制監測方案。
衛生局在2月27日超前中央部署發函，要求所有醫院要對主要照顧者（即陪病人員）做好管控教育、健康監測、TOCC等，力求守住醫院防線。
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