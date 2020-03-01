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悶太久了！自駕出遊蘇花228車流爆多 公路單位也沒料到
公路總局四區處原本預估蘇花改通車效應，228連假的車流頂多比去年多1成，結果沒想到竟是爆增8成。第一天南下往花蓮的車輛就超過1萬6千輛，第二天也有將近8千輛南下，這些車輛在這兩天陸續北返，要到今晚才能紓解。
公路總局四區處原本是評估剛開學不久，又是疫情期間，即便是蘇花改通車效應會帶來遊客，先前預估228連假比去年多一成，但結果這次遊覽車團客大減，反而是自駕出遊多，造成車流爆增，有點「出乎意料」。
228連假今天收假，從統計資料顯示，連假首日蘇花路廊南下車流超過1萬6千輛，直逼大年初一的1萬8千多，也比去年228連假第一天的9000輛爆增8成，而不是原本預估的1成。29日的連假第二天，有將近8000輛南下車流。
不少觀光旅宿業紛紛祭出優惠，看到難得的人潮都笑開了；遊客無奈笑說，「這陣子悶太久了啦」，花東空氣好，沒有確診病例，比出國玩安心多了，天氣好也是原因之一。
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