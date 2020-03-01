不送便當之外 醫護人員還被這樣歧視對待

新冠肺炎疫情嚴峻，傳出第一線醫護人員受到歧視，便當店拒送便當，今天雖然出面道歉，但台灣護師醫療產業工會今天再接獲會員投訴，表示有北部地區幼兒園家長要求護理師的孩子在家自行隔離14天，工會緊急發出聲明，要求應該重視這種歧視情況，不能擴大。

護師工會理事長陳玉鳳在臉書上發出聲明如下：

在2/29日公布3名護理人員遭院內感染後，有排骨便當名店歧視護理人員拒送便當。而今天本會接受到護理人員投訴，因疫情防疫中心不小心透露院內感染地點在林口，今天居然有北部地區幼稚園的家長，要求護理師家長同意就讀幼稚園的小朋友，在家自行隔離14天後，再上學，本會認為這種「歧視護理人員氛圍絕對不可取」，並且會導致大量護理人員離開職場，造成更大的防疫破口及感染情形發生，故護師工會提出以下聲明要求政府和醫院雇主應該落實保護第一線工作人員職業安全保障，以及不受歧視的對待，這是政府應該保障我們願意從事醫療工作人員的尊嚴與權利，避免人員流失。

訴求包括：

一、各醫療院所應提供護理人員足夠的防護裝備，目前一天一個，弄髒了也不能換，應該至少每天兩個

二、醫療院所勿要求護理人員至別科支援或交叉訓練

三、醫院內的第一線醫療人員用餐應該提供具體的協助

四、清楚的文宣告知不可歧視第一線醫療人員

五、提出加薪等相關有力措施

而不少護理師對此也「自私且無知的家長行為，比疫情更可怕」、「好自私」、「防疫物資配給亂七八糟」、「不僅孩子受影響，連長輩都被歧視」、「大家都忘了生病的時候是誰在照顧你們嗎」、「有官員說是我們手沒洗乾淨才會傳染，實在聽不下去」、「為什麼不說是口罩不夠用造成的」。