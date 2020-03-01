快訊

日本相模原市夫婦確診新冠肺炎 感染途徑不明

中國創全球首例！新冠肺炎病人成功移植雙肺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不送便當之外 醫護人員還被這樣歧視對待

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台灣護師醫療產業工會在臉書上發出緊急聲明，要求重視因疫情影響護理人員受到歧視問題。圖／取自臉書
台灣護師醫療產業工會在臉書上發出緊急聲明，要求重視因疫情影響護理人員受到歧視問題。圖／取自臉書

新冠肺炎疫情嚴峻，傳出第一線醫護人員受到歧視，便當店拒送便當，今天雖然出面道歉，但台灣護師醫療產業工會今天再接獲會員投訴，表示有北部地區幼兒園家長要求護理師的孩子在家自行隔離14天，工會緊急發出聲明，要求應該重視這種歧視情況，不能擴大。

護師工會理事長陳玉鳳在臉書上發出聲明如下：

在2/29日公布3名護理人員遭院內感染後，有排骨便當名店歧視護理人員拒送便當。而今天本會接受到護理人員投訴，因疫情防疫中心不小心透露院內感染地點在林口，今天居然有北部地區幼稚園的家長，要求護理師家長同意就讀幼稚園的小朋友，在家自行隔離14天後，再上學，本會認為這種「歧視護理人員氛圍絕對不可取」，並且會導致大量護理人員離開職場，造成更大的防疫破口及感染情形發生，故護師工會提出以下聲明要求政府和醫院雇主應該落實保護第一線工作人員職業安全保障，以及不受歧視的對待，這是政府應該保障我們願意從事醫療工作人員的尊嚴與權利，避免人員流失。

訴求包括：

一、各醫療院所應提供護理人員足夠的防護裝備，目前一天一個，弄髒了也不能換，應該至少每天兩個

二、醫療院所勿要求護理人員至別科支援或交叉訓練

三、醫院內的第一線醫療人員用餐應該提供具體的協助

四、清楚的文宣告知不可歧視第一線醫療人員

五、提出加薪等相關有力措施

而不少護理師對此也「自私且無知的家長行為，比疫情更可怕」、「好自私」、「防疫物資配給亂七八糟」、「不僅孩子受影響，連長輩都被歧視」、「大家都忘了生病的時候是誰在照顧你們嗎」、「有官員說是我們手沒洗乾淨才會傳染，實在聽不下去」、「為什麼不說是口罩不夠用造成的」。

便當 疫情 護理師

延伸閱讀

疫期缺人 護理人員：近期陪病者不少疑似非法看護

新聞眼／加強查緝非法移工？ 防疫恐弄巧成拙

名家破解新冠肺炎／石崇良：醫護人員應比口罩更受重視

拒送醫院便當惹議 店家道歉捐百萬防疫

相關新聞

拒送便當事件 中榮：感謝對醫護人員的鼓勵與關心

連鎖便當店正忠排骨飯，日前遭人爆料拒送便當到台中榮總，就算護理人員拜託，仍是遭該店無情拒絕，引發護理師感覺受歧視。正忠排...

悶太久了！自駕出遊蘇花228車流爆多 公路單位也沒料到

公路總局四區處原本預估蘇花改通車效應，228連假的車流頂多比去年多1成，結果沒想到竟是爆增8成。第一天南下往花蓮的車輛就...

夜市抵用券攤商荷包滿滿 盼政府繼續發放

政府從去年9月16日發放夜市抵用券後，到昨天為止，高雄市各夜市都反應頗佳，建議政府再繼續發放，六合夜市初估5個多月，大約...

淡海輕軌賞櫻 行動支付免費延長到5月

新北的淡海輕軌日前推出行動支付，新北捷運公司指出，目前淡海輕軌恰逢櫻花季，淡金鄧公站旁的滬尾櫻花大道的櫻花正盛開中，為了...

228連假收假 台1線枋山至枋寮段北上車流爆大量

228連假今天收假，開出住房紅盤的屏東墾丁和台東，遊客中午過後陸續返家，省道台1線枋山至枋寮北上路段，下午2時出現每小時...

Bosch、LG居家防護家電 高溫除菌模式是必買關鍵

現在人人聞病毒色變，除了勤洗手、戴好口罩，居家個人防護也非常重要。外出衣物長時間曝露複雜環境，若返家未注意清潔，將成為健...

不送便當之外 醫護人員還被這樣歧視對待

新冠肺炎疫情嚴峻，傳出第一線醫護人員受到歧視，便當店拒送便當，今天雖然出面道歉，但台灣護師醫療產業工會今天再接獲會員投訴...

淡海輕軌行動支付免費搭乘 優惠延長到5月31日

新北市淡海輕軌行動支付於日前上線，在雙北大眾運輸軌道系統導入行動支付系統，原本優惠只到上月14日，如今決定延長到5月31...

預防醫院群聚 高醫啟動負壓隔離病房非接觸式監控設備

北部一家醫院新冠肺炎群聚事件，1名清潔人員及3名護理人員確定感染嚴重特殊傳染性肺炎，高雄醫學大學附設中和紀念醫院防疫再升...

夜市抵用券到期 屏東攤商有感籲繼續

經濟部去年9月推200元夜市抵用券，昨天是使用期限最後一天，全台夜市券發出超過千萬張，已回收600多萬張，估計帶動8億6...

夜市抵用券帶動商機 粗估為台東攤商帶來逾3千萬元效益

經濟部配合交通部觀光局去年的秋冬旅遊補助方案，同步推出夜市抵用券（每張50元面額），台東攤商肯定夜市抵用券為台東帶來逾3...

戶外休閒 疫情不影響心情

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，在台灣也延燒到院內感染，街頭民眾戴口罩的比例也增加。在許多內室的場所，加強管控疫情的當下，不...

熱門新聞

「林口」爆院內感染？長庚大學、長庚科大暫停醫院實習

拒送醫院便當 正忠排骨飯致歉並捐100萬防疫

不滿新口罩變薄又變貴 獸醫師轟：政府管理後怎是這德性

把握好天氣！ 吳德榮：傍晚起北部轉雨降溫 周三又變天

防疫處方-飲食篇／抗病毒先強身 強大維生素藏在這些食物

防院內感染出招！設「藥來速、便利抽」不進醫院

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。