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離島居民若發燒 澎湖縣府：救護船或直升機載送到馬公

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
澎湖離島多達19座，縣府表示，萬一居民有發燒，為確保安全，如發現居民發燒，會視情況，可以留在原離島的衛生所或衛生室，如需要後送到馬公市，必要時可搭救護船或直升機載送到馬公市。圖／澎湖縣政府提供
澎湖離島多達19座，縣府表示，萬一居民有發燒，為確保安全，如發現居民發燒，會視情況，可以留在原離島的衛生所或衛生室，如需要後送到馬公市，必要時可搭救護船或直升機載送到馬公市。圖／澎湖縣政府提供

澎湖離島多達19座，縣府表示，萬一居民有發燒，為確保安全，如發現居民發燒，會視情況，可以留在原離島的衛生所或衛生室，如需要後送到馬公市，必要時可搭救護船或直升機載送到馬公市。

澎湖縣長賴峰偉日前到馬公港1號碼頭巡看旅客入境防疫動線，要求防疫期間，旅客下船後一律先到港務局馬公管理處通過體溫檢測後，才能入境澎湖，避免疫情流入澎湖。

觀光船預計3月中旬陸續開航，目前固定往來馬公-布袋、馬公-台中有8艘快速輪船，旺季每日約有13航次、疏運5100人次運能，馬公港航次多、停泊碼頭不一、出口多，檢疫動線複雜

旅遊處副處長劉美凡指出，為避免人車同時通過體溫監測，台華輪檢疫動線，維持旅客先在船艙2樓進行體溫檢測通過後，再至船艙1樓下船、取車。另外，布袋、台中高速輪入港時間，多為上午10點到11點，旅客自碼頭上岸，必須配合檢疫動線至港務局，完成體溫檢測才能入境。

建設處長許智富表示，建設處也已規畫人流、車流、遊覽車停放處，1號碼頭將設置20個遊覽車收費區及14個臨停區，並與港務局協調施作停車場動線。

澎湖縣府表示，離島有的設衛生所或衛生室，居民如遇有發燒，為安全起見，必要時可派救護船或直升機載送到馬公本島。

馬公 衛生所 澎湖

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