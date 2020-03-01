快訊

南韓下午新增新冠肺炎確診210例 累計3736例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夜市抵用券攤商荷包滿滿 盼政府繼續發放

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
經濟部推出「夜市抵用券200元」，讓多數夜市攤商生意變好。本報資料照片
經濟部推出「夜市抵用券200元」，讓多數夜市攤商生意變好。本報資料照片

政府從去年9月16日發放夜市抵用券後，到昨天為止，高雄市各夜市都反應頗佳，建議政府再繼續發放，六合夜市初估5個多月，大約收了4千萬到5千萬元的抵用券。自強夜市夜市抵用券總收入約有4百到5百萬元。

經濟部推夜市抵用券，目標族群是國內自由行旅客，只要在交通部登記的旅宿店消費，每房會發放200元夜市抵用券，每張面額50元，每房可發4張。

六合夜市主委莊其章說，對夜市抵用券帶動買氣很有信心，像他自己經營的海產粥攤，一個晚上最高就收了2萬到3萬元抵用券。

莊其章說，管委會都盡量給攤商方便，只要拿抵用券到管委會，管委會都會配合先支付攤商抵用券的款項，不會讓業者因申請時間過久，積壓過多資金。

自強夜市主委于士評認為，這種配合旅宿的夜市抵用券效果頗佳，許多人就是帶著夜市抵用券到附近的夜市消費，由於每人200元，但通常一家4人到夜市消費，吃吃喝喝至少有上千元，返回旅館時再帶個飲料或水果，通常相對還要再多付數百元的現金，相對攤商現金流也增加。

經濟部推出「夜市抵用券200元」，攤商反應頗佳。本報資料照片
經濟部推出「夜市抵用券200元」，攤商反應頗佳。本報資料照片

夜市抵用券 六合夜市 經濟部

延伸閱讀

落實防疫！「南鯤鯓代天府」至4/22前暫停餐宿

影／下雪了？彰化虎山岩李花盛開白了山頭

影／藝人蔡小虎今晚在高雄六合夜市送酒精 民眾大排長龍

夜市抵用券今使用最後一天　仍有近400萬張未回收

相關新聞

夜市抵用券攤商荷包滿滿 盼政府繼續發放

政府從去年9月16日發放夜市抵用券後，到昨天為止，高雄市各夜市都反應頗佳，建議政府再繼續發放，六合夜市初估5個多月，大約...

預防醫院群聚 高醫啟動負壓隔離病房非接觸式監控設備

北部一家醫院新冠肺炎群聚事件，1名清潔人員及3名護理人員確定感染嚴重特殊傳染性肺炎，高雄醫學大學附設中和紀念醫院防疫再升...

「林口」爆院內感染？長庚大學、長庚科大暫停醫院實習

新冠肺炎疫情延燒，昨日台灣新冠肺炎確診病例累積到38例，更證實其中4例為院內感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中更不小...

228連假最後一天 劍湖山現人潮飯店住房率達8成

新冠肺炎疫情延燒，許多民眾減少外出意願，今天是228連假最後一天，劍湖山世界主題樂園推出優惠，接近中午開始湧現人潮，劍湖...

淡海輕軌賞櫻 行動支付免費延長到5月

新北的淡海輕軌日前推出行動支付，新北捷運公司指出，目前淡海輕軌恰逢櫻花季，淡金鄧公站旁的滬尾櫻花大道的櫻花正盛開中，為了...

夜市抵用券到期 屏東攤商有感籲繼續

經濟部去年9月推200元夜市抵用券，昨天是使用期限最後一天，全台夜市券發出超過千萬張，已回收600多萬張，估計帶動8億6...

夜市抵用券帶動商機 粗估為台東攤商帶來逾3千萬元效益

經濟部配合交通部觀光局去年的秋冬旅遊補助方案，同步推出夜市抵用券（每張50元面額），台東攤商肯定夜市抵用券為台東帶來逾3...

戶外休閒 疫情不影響心情

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，在台灣也延燒到院內感染，街頭民眾戴口罩的比例也增加。在許多內室的場所，加強管控疫情的當下，不...

南方澳跨港斷橋重建卡關 誰都難扛3年完工跳票責任

宜蘭南方澳跨港斷橋重創地方商機，蔡政府允諾3年內重建，但最近地方上對於橋梁位置是否要北移產生歧見，以致重建案卡關。不過任...

健康相談室／沒吹到風 頭卻痛了…

Ｑ：沒有吹到風，怎麼頭痛了？ Ａ：頭痛的可能原因很多，中醫依據頭痛原因之概分為外感型與內傷型，外感型頭痛是指由外邪侵犯頭部造成的不適，其中所指的外邪包括冷風、天氣悶熱或潮濕等，內傷型頭痛則源於氣血不足或久病成瘀。因此，沒有吹到冷風，也可能因著外在環境或自身體質造成頭部不適。

愛肝達人站／B、C肝病友 揮之不去的肝癌夢魘

對國內高達二、三百萬的B、C肝病友而言，B、C肝病毒的夢魘就像憂鬱症病人心靈的陰影一樣，揮之不去，因為即使C肝病毒已經消滅治療成功，或B肝病毒量已被抗病毒藥物治療控制，但肝臟已產生質變，隨時都有可能發生肝癌，這種陰影只有在肝移植換新肝之後，才能去除。

保健看過來／注意長輩用藥 常「夾帶」精神藥物

許多長輩就醫看慢性病時，順道告訴醫師自己焦慮或難眠，同時拿精神藥物，從此長期吃下去。年過六旬的秋月（化名）就這樣持續用藥數年，日前才在家人建議下赴精神科接受評估。

熱門新聞

拒送醫院便當 正忠排骨飯致歉並捐100萬防疫

「林口」爆院內感染？長庚大學、長庚科大暫停醫院實習

不滿新口罩變薄又變貴 獸醫師轟：政府管理後怎是這德性

防院內感染出招！設「藥來速、便利抽」不進醫院

把握好天氣！ 吳德榮：傍晚起北部轉雨降溫 周三又變天

防疫處方-飲食篇／抗病毒先強身 強大維生素藏在這些食物

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。