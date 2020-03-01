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夜市抵用券攤商荷包滿滿 盼政府繼續發放
政府從去年9月16日發放夜市抵用券後，到昨天為止，高雄市各夜市都反應頗佳，建議政府再繼續發放，六合夜市初估5個多月，大約收了4千萬到5千萬元的抵用券。自強夜市夜市抵用券總收入約有4百到5百萬元。
經濟部推夜市抵用券，目標族群是國內自由行旅客，只要在交通部登記的旅宿店消費，每房會發放200元夜市抵用券，每張面額50元，每房可發4張。
六合夜市主委莊其章說，對夜市抵用券帶動買氣很有信心，像他自己經營的海產粥攤，一個晚上最高就收了2萬到3萬元抵用券。
莊其章說，管委會都盡量給攤商方便，只要拿抵用券到管委會，管委會都會配合先支付攤商抵用券的款項，不會讓業者因申請時間過久，積壓過多資金。
自強夜市主委于士評認為，這種配合旅宿的夜市抵用券效果頗佳，許多人就是帶著夜市抵用券到附近的夜市消費，由於每人200元，但通常一家4人到夜市消費，吃吃喝喝至少有上千元，返回旅館時再帶個飲料或水果，通常相對還要再多付數百元的現金，相對攤商現金流也增加。
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