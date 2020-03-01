快訊

南韓下午新增新冠肺炎確診210例 累計3736例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

預防醫院群聚 高醫啟動負壓隔離病房非接觸式監控設備

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
這套設備可提供體溫、呼吸、心律即時監測的熱點畫面。圖／高醫提供
這套設備可提供體溫、呼吸、心律即時監測的熱點畫面。圖／高醫提供

北部一家醫院新冠肺炎群聚事件，1名清潔人員及3名護理人員確定感染嚴重特殊傳染性肺炎，高雄醫學大學附設中和紀念醫院防疫再升級，啟動負壓隔離病房非接觸式監控設備，透過科技24小時豎測體溫、呼吸及心跳，減少醫護人員與病人間的接觸；連病人的簽名，也由平板電腦替代，可減少紙張、汙物等傳遞。目前負壓隔離病房有15床，先裝一床，未來視疫情需要再做調整。

高醫資訊室主任莊仙妃表示，醫護人員在負壓隔離病房照顧確診或是風險高的疑似病人其感染風險高，為了減少醫護人員與病人的接觸頻率，高醫負壓隔離病房特別引進三項科技設備提供智能照護，包括非接觸式監控設備、平板電腦簽署同意書及視訊心理關懷等。

其中，非接觸式監控設備可於遠端觀察病人的體溫、心跳及呼吸等，透過熱點形成影像照護，從螢幕上看不到病人的臉，既能保護病人的隱私，更可減少醫護人員與病人間的直接近距離接觸。

高醫負壓隔離病房護理長胡嘉桂表示，過去負壓隔離病房病人每天至少量測3次體溫，護理人員都須穿著防護衣帽全副武裝進入病房，有一定程度的感染風險，有了非接觸式監控設備後，可24小時隨時監測病人的體溫，減少護理人員進入病室量測的次數。

平板電腦簽屬同意書，是以影音方式存檔，取代傳統病人紙本簽署，完整建立無紙化的 簽署管理程序。

高醫表示，這套設備剛裝設，目前負壓隔離病房有15床，先裝備一床，未來視疫情需要再做調整。

目前隔離照護病人中約有一成的病人出現情緒困擾，需要後續心理及藥物協助，高醫特別啟動病人關懷，由精神科醫師透過視訊，隔空撫慰病人身心靈健康。

另外，高醫「自中港澳返國人士非感染症門診」階段性任務達成，明天（2日）在十全一路醫院戶外設立「返國關懷門診」，提供14天內剛自韓國、義大利或其他經政府公告為三級旅遊警示地區返國人士及其同住者，若無發燒或呼吸道症狀，可依主管機關指示，在戶外就診、領藥。

高醫負壓隔離病房裝置非接觸式監控設備。圖／高醫提供
高醫負壓隔離病房裝置非接觸式監控設備。圖／高醫提供
裝置在天花板的紅外線熱感及雷達監測器，可24小時全天候自動監測體溫、呼吸及心跳等。圖／高醫提供
裝置在天花板的紅外線熱感及雷達監測器，可24小時全天候自動監測體溫、呼吸及心跳等。圖／高醫提供
護理人員透過多合一視訊觸控式電腦與病人進行視訊會談，也可讓病人簽署電子同意書。圖／高醫提供
護理人員透過多合一視訊觸控式電腦與病人進行視訊會談，也可讓病人簽署電子同意書。圖／高醫提供

高醫 醫護人員 新冠肺炎

延伸閱讀

鑽石公主號返台旅客 1人確診新冠肺炎

影／鑽石公主號返台旅客1人確診 隔離檢疫中

鑽石公主號乘客二度確診 張上淳：病毒量低所致

疫情升溫小黃司機自製「透明防疫罩」 網讚：負壓計程車

相關新聞

夜市抵用券攤商荷包滿滿 盼政府繼續發放

政府從去年9月16日發放夜市抵用券後，到昨天為止，高雄市各夜市都反應頗佳，建議政府再繼續發放，六合夜市初估5個多月，大約...

預防醫院群聚 高醫啟動負壓隔離病房非接觸式監控設備

北部一家醫院新冠肺炎群聚事件，1名清潔人員及3名護理人員確定感染嚴重特殊傳染性肺炎，高雄醫學大學附設中和紀念醫院防疫再升...

「林口」爆院內感染？長庚大學、長庚科大暫停醫院實習

新冠肺炎疫情延燒，昨日台灣新冠肺炎確診病例累積到38例，更證實其中4例為院內感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中更不小...

228連假最後一天 劍湖山現人潮飯店住房率達8成

新冠肺炎疫情延燒，許多民眾減少外出意願，今天是228連假最後一天，劍湖山世界主題樂園推出優惠，接近中午開始湧現人潮，劍湖...

淡海輕軌賞櫻 行動支付免費延長到5月

新北的淡海輕軌日前推出行動支付，新北捷運公司指出，目前淡海輕軌恰逢櫻花季，淡金鄧公站旁的滬尾櫻花大道的櫻花正盛開中，為了...

夜市抵用券到期 屏東攤商有感籲繼續

經濟部去年9月推200元夜市抵用券，昨天是使用期限最後一天，全台夜市券發出超過千萬張，已回收600多萬張，估計帶動8億6...

夜市抵用券帶動商機 粗估為台東攤商帶來逾3千萬元效益

經濟部配合交通部觀光局去年的秋冬旅遊補助方案，同步推出夜市抵用券（每張50元面額），台東攤商肯定夜市抵用券為台東帶來逾3...

戶外休閒 疫情不影響心情

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，在台灣也延燒到院內感染，街頭民眾戴口罩的比例也增加。在許多內室的場所，加強管控疫情的當下，不...

南方澳跨港斷橋重建卡關 誰都難扛3年完工跳票責任

宜蘭南方澳跨港斷橋重創地方商機，蔡政府允諾3年內重建，但最近地方上對於橋梁位置是否要北移產生歧見，以致重建案卡關。不過任...

健康相談室／沒吹到風 頭卻痛了…

Ｑ：沒有吹到風，怎麼頭痛了？ Ａ：頭痛的可能原因很多，中醫依據頭痛原因之概分為外感型與內傷型，外感型頭痛是指由外邪侵犯頭部造成的不適，其中所指的外邪包括冷風、天氣悶熱或潮濕等，內傷型頭痛則源於氣血不足或久病成瘀。因此，沒有吹到冷風，也可能因著外在環境或自身體質造成頭部不適。

愛肝達人站／B、C肝病友 揮之不去的肝癌夢魘

對國內高達二、三百萬的B、C肝病友而言，B、C肝病毒的夢魘就像憂鬱症病人心靈的陰影一樣，揮之不去，因為即使C肝病毒已經消滅治療成功，或B肝病毒量已被抗病毒藥物治療控制，但肝臟已產生質變，隨時都有可能發生肝癌，這種陰影只有在肝移植換新肝之後，才能去除。

保健看過來／注意長輩用藥 常「夾帶」精神藥物

許多長輩就醫看慢性病時，順道告訴醫師自己焦慮或難眠，同時拿精神藥物，從此長期吃下去。年過六旬的秋月（化名）就這樣持續用藥數年，日前才在家人建議下赴精神科接受評估。

熱門新聞

拒送醫院便當 正忠排骨飯致歉並捐100萬防疫

「林口」爆院內感染？長庚大學、長庚科大暫停醫院實習

不滿新口罩變薄又變貴 獸醫師轟：政府管理後怎是這德性

防院內感染出招！設「藥來速、便利抽」不進醫院

把握好天氣！ 吳德榮：傍晚起北部轉雨降溫 周三又變天

防疫處方-飲食篇／抗病毒先強身 強大維生素藏在這些食物

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。