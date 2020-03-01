預防醫院群聚 高醫啟動負壓隔離病房非接觸式監控設備

北部一家醫院新冠肺炎群聚事件，1名清潔人員及3名護理人員確定感染嚴重特殊傳染性肺炎，高雄醫學大學附設中和紀念醫院防疫再升級，啟動負壓隔離病房非接觸式監控設備，透過科技24小時豎測體溫、呼吸及心跳，減少醫護人員與病人間的接觸；連病人的簽名，也由平板電腦替代，可減少紙張、汙物等傳遞。目前負壓隔離病房有15床，先裝一床，未來視疫情需要再做調整。

高醫資訊室主任莊仙妃表示，醫護人員在負壓隔離病房照顧確診或是風險高的疑似病人其感染風險高，為了減少醫護人員與病人的接觸頻率，高醫負壓隔離病房特別引進三項科技設備提供智能照護，包括非接觸式監控設備、平板電腦簽署同意書及視訊心理關懷等。

其中，非接觸式監控設備可於遠端觀察病人的體溫、心跳及呼吸等，透過熱點形成影像照護，從螢幕上看不到病人的臉，既能保護病人的隱私，更可減少醫護人員與病人間的直接近距離接觸。

高醫負壓隔離病房護理長胡嘉桂表示，過去負壓隔離病房病人每天至少量測3次體溫，護理人員都須穿著防護衣帽全副武裝進入病房，有一定程度的感染風險，有了非接觸式監控設備後，可24小時隨時監測病人的體溫，減少護理人員進入病室量測的次數。

平板電腦簽屬同意書，是以影音方式存檔，取代傳統病人紙本簽署，完整建立無紙化的 簽署管理程序。

高醫表示，這套設備剛裝設，目前負壓隔離病房有15床，先裝備一床，未來視疫情需要再做調整。

目前隔離照護病人中約有一成的病人出現情緒困擾，需要後續心理及藥物協助，高醫特別啟動病人關懷，由精神科醫師透過視訊，隔空撫慰病人身心靈健康。