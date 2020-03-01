夜市抵用券到期 屏東攤商有感籲繼續
經濟部去年9月推200元夜市抵用券，昨天是使用期限最後一天，全台夜市券發出超過千萬張，已回收600多萬張，估計帶動8億6千多萬元商機；屏東縣只有屏東市瑞光夜市可使用，自治會初估回收約近千萬元抵用券，因過期就不能再用，不少民眾趕在最後一天拿到夜市消費，有飲食攤一晚收到近萬元，攤商普遍認為效果不錯，向自治會反映建議政府繼續發放，還有人留下來當紀念品。
瑞光夜市自治會表示，夜市抵用券使用初期，部分攤商平時習慣收現金，認為要再拿使用券去兌現，除了麻煩，還不能立刻拿到錢，會有怨言，但習慣之後，因對業績確有幫助，還希望政府再延長。屏東縣政府說，南台灣墾丁是觀光重鎮，對墾丁大街和恆春鎮的夜市攤商未被納入頗有怨言，但抵用券使用夜市有需合法立案的規定。
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