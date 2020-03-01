夜市抵用券到期 屏東攤商有感籲繼續

Ｑ：沒有吹到風，怎麼頭痛了？ Ａ：頭痛的可能原因很多，中醫依據頭痛原因之概分為外感型與內傷型，外感型頭痛是指由外邪侵犯頭部造成的不適，其中所指的外邪包括冷風、天氣悶熱或潮濕等，內傷型頭痛則源於氣血不足或久病成瘀。因此，沒有吹到冷風，也可能因著外在環境或自身體質造成頭部不適。

2020-03-01 13:54