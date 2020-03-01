夜市抵用券帶動商機 粗估為台東攤商帶來逾3千萬元效益
經濟部配合交通部觀光局去年的秋冬旅遊補助方案，同步推出夜市抵用券（每張50元面額），台東攤商肯定夜市抵用券為台東帶來逾3千萬元的的經濟效益。
經濟部推出的全台夜市抵用券發放逾千萬張，昨天2月29日是夜市抵用券使用截止日，經濟部中部辦公室表示，目前已回收600多萬張，估計帶動8億6千多萬元商機，尤其在南部及東部等重點區域，創造可觀的旅遊住宿及消費效益。
台東縣部分目前回收約34萬張，金額合計約1700萬元，其中台東市正氣路觀光夜市約收了24萬張，金額約1200萬元；四維及知本夜市抵用券約收10萬張，金額約500萬元。
台東市正氣路觀光夜市理事長林志明表示，政府配合秋冬旅遊補助推出這波夜市抵用券，確實為台東帶來不少遊客，也帶來不小的經濟效益，光是使用夜市抵用券的消費金額，在正氣路觀光夜市在就有1200萬元；另四維及知本夜市會計王家穎表示，四維及知本夜市收到夜市抵用券金額約500萬元。
縣府財經處表示，台東縣收到的夜市抵用券約1700萬元，加上配合抵用券的現金流，估計至少是抵用券金額的1.5倍以上，估計這次夜市抵用券為台東夜市攤商，帶來不少的經濟效益至少超過3千萬元。
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