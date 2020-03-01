快訊

為請婚假提早退伍 兩名役男攜手登記同性婚氣壞家長

夜市抵用券帶動商機 粗估為台東攤商帶來逾3千萬元效益

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
夜市抵用券帶動商機，粗估為台東攤商帶來逾3千萬元效益。記者羅紹平／攝影
夜市抵用券帶動商機，粗估為台東攤商帶來逾3千萬元效益。記者羅紹平／攝影

經濟部配合交通部觀光局去年的秋冬旅遊補助方案，同步推出夜市抵用券（每張50元面額），台東攤商肯定夜市抵用券為台東帶來逾3千萬元的的經濟效益。

經濟部推出的全台夜市抵用券發放逾千萬張，昨天2月29日是夜市抵用券使用截止日，經濟部中部辦公室表示，目前已回收600多萬張，估計帶動8億6千多萬元商機，尤其在南部及東部等重點區域，創造可觀的旅遊住宿及消費效益。

台東縣部分目前回收約34萬張，金額合計約1700萬元，其中台東市正氣路觀光夜市約收了24萬張，金額約1200萬元；四維及知本夜市抵用券約收10萬張，金額約500萬元。

台東市正氣路觀光夜市理事長林志明表示，政府配合秋冬旅遊補助推出這波夜市抵用券，確實為台東帶來不少遊客，也帶來不小的經濟效益，光是使用夜市抵用券的消費金額，在正氣路觀光夜市在就有1200萬元；另四維及知本夜市會計王家穎表示，四維及知本夜市收到夜市抵用券金額約500萬元。

縣府財經處表示，台東縣收到的夜市抵用券約1700萬元，加上配合抵用券的現金流，估計至少是抵用券金額的1.5倍以上，估計這次夜市抵用券為台東夜市攤商，帶來不少的經濟效益至少超過3千萬元。

夜市抵用券帶動商機，粗估為台東攤商帶來逾3千萬元效益。本報資料照片
夜市抵用券帶動商機，粗估為台東攤商帶來逾3千萬元效益。本報資料照片

夜市抵用券 台東

延伸閱讀

夜市抵用券今使用最後一天　仍有近400萬張未回收

威尼斯建築展 「台灣郊遊」曝光 不強調台灣的台灣館

影／鋒面過境刮強風 台東市路樹倒砸車

夜幕下浮現璀璨星座！台灣光影藝術節明年續辦

相關新聞

「林口」爆院內感染？長庚大學、長庚科大暫停醫院實習

新冠肺炎疫情延燒，昨日台灣新冠肺炎確診病例累積到38例，更證實其中4例為院內感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中更不小...

228連假最後一天 劍湖山現人潮飯店住房率達8成

新冠肺炎疫情延燒，許多民眾減少外出意願，今天是228連假最後一天，劍湖山世界主題樂園推出優惠，接近中午開始湧現人潮，劍湖...

正忠排骨道歉了 王定宇：傾聽消費者聲音是不錯的企業

連鎖便當店正忠排骨飯，日前遭爆料拒送便當至台中榮總，引發網友質疑歧視。曾在臉書貼文表示聽到氣炸的民進黨立委王定宇今天在臉...

日韓義疫情狂飆嚇跌油價 汽油明起降0.8元

受到新冠肺炎（COVID-19）在日、韓、義等國病例激增等因素，國際原油價格大跌，中油自明（2）日凌晨零時起汽、柴油價格...

動物罹患新冠肺炎？ 農委會下周起將可啟動檢驗

針對香港確診病患家犬驗出新冠肺炎弱陽性，我國農委會家畜衛生試驗所今天表示，是否可認定犬隻可感染或傳播新型冠狀病毒，尚需更...

夜市抵用券到期 屏東攤商有感籲繼續

經濟部去年9月推200元夜市抵用券，昨天是使用期限最後一天，全台夜市券發出超過千萬張，已回收600多萬張，估計帶動8億6...

夜市抵用券帶動商機 粗估為台東攤商帶來逾3千萬元效益

經濟部配合交通部觀光局去年的秋冬旅遊補助方案，同步推出夜市抵用券（每張50元面額），台東攤商肯定夜市抵用券為台東帶來逾3...

戶外休閒 疫情不影響心情

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，在台灣也延燒到院內感染，街頭民眾戴口罩的比例也增加。在許多內室的場所，加強管控疫情的當下，不...

南方澳跨港斷橋重建卡關 誰都難扛3年完工跳票責任

宜蘭南方澳跨港斷橋重創地方商機，蔡政府允諾3年內重建，但最近地方上對於橋梁位置是否要北移產生歧見，以致重建案卡關。不過任...

健康相談室／沒吹到風 頭卻痛了…

Ｑ：沒有吹到風，怎麼頭痛了？ Ａ：頭痛的可能原因很多，中醫依據頭痛原因之概分為外感型與內傷型，外感型頭痛是指由外邪侵犯頭部造成的不適，其中所指的外邪包括冷風、天氣悶熱或潮濕等，內傷型頭痛則源於氣血不足或久病成瘀。因此，沒有吹到冷風，也可能因著外在環境或自身體質造成頭部不適。

愛肝達人站／B、C肝病友 揮之不去的肝癌夢魘

對國內高達二、三百萬的B、C肝病友而言，B、C肝病毒的夢魘就像憂鬱症病人心靈的陰影一樣，揮之不去，因為即使C肝病毒已經消滅治療成功，或B肝病毒量已被抗病毒藥物治療控制，但肝臟已產生質變，隨時都有可能發生肝癌，這種陰影只有在肝移植換新肝之後，才能去除。

保健看過來／注意長輩用藥 常「夾帶」精神藥物

許多長輩就醫看慢性病時，順道告訴醫師自己焦慮或難眠，同時拿精神藥物，從此長期吃下去。年過六旬的秋月（化名）就這樣持續用藥數年，日前才在家人建議下赴精神科接受評估。

熱門新聞

拒送醫院便當 正忠排骨飯致歉並捐100萬防疫

「林口」爆院內感染？長庚大學、長庚科大暫停醫院實習

爸爸的麥當勞點餐初體驗 開口一句話解女兒20年疑惑

防院內感染出招！設「藥來速、便利抽」不進醫院

不滿新口罩變薄又變貴 獸醫師轟：政府管理後怎是這德性

把握好天氣！ 吳德榮：傍晚起北部轉雨降溫 周三又變天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。