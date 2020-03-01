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南方澳跨港斷橋重建卡關 誰都難扛3年完工跳票責任

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
南方澳跨港大橋重建案，為了新橋是否要北移卡關，若不趕快確定橋址，擔心影響3年完工期限。圖／公路總蘇花改工程處提供
南方澳跨港大橋重建案，為了新橋是否要北移卡關，若不趕快確定橋址，擔心影響3年完工期限。圖／公路總蘇花改工程處提供

宜蘭南方澳跨港斷橋重創地方商機，蔡政府允諾3年內重建，但最近地方上對於橋梁位置是否要北移產生歧見，以致重建案卡關。不過任何一個單位都不敢承擔3年完工跳票的責任，最晚這個月就要敲定橋址，否則就真跳票了。

南方澳跨港大橋去年10月1日突然斷裂，造成6名外籍漁工喪生、12人輕重傷。這座橋樑使用21年就斷了，造成港區進出交通不便，商家生意大受影響，事發在去年總統大選前，包括總統蔡英文、院長及部長都曾允諾3年內重建，一併改善港區腹地不足及狹隘交通動線。

重建工程由公路總局委由蘇花改工程處以原址重建設計，橋形已定稿，採用混凝土橋體，總經費5.3億元，新橋耐久年限100年。最近卻傳出重建卡關，漁會團體連署要求在斷橋現址往北移20公尺重建新橋，目前施工設計單位只好暫時喊停。

交通部次長黃玉霖利用228連假前親自協商，蘇澳鎮長李明哲表示，距離3年完工期限，剩不到2年7個月，時間上已經很趕了，鎮公所態度就是3年內完工「絕對不能跳票」。

立委陳歐珀說，地方對這座橋需求迫切，誰都承擔不起跳票的責任，希望在不延宕工期的情況下，也兼顧漁民團體需求。

設計單位表示，重建橋樑位置北移20公尺牽涉豆腐岬地質敏感區，不但必須辦理解編，「削山」可能還需環評，光這些行政作業就要1、2年時間，鐵定無法3年完工；他們另外提出北移5公尺折衷方案，不必削去到豆腐岬山坡。

「我們也不希望因為北移而影響完工進度」，蘇澳區漁會理事長蔡源龍說，南方澳跨港大橋東側引橋緊鄰漁會第三魚市場，漁船進港卸載魚的貨車進出不便，所以才連署建議新橋北移20公尺，公路總局提出北移5公尺太少了，希望再往北多一點，15公尺也好。

不能再拖下去，行政院政務委員吳澤成訂3月17日召開協調會，會中就要確定重建方案！另外蔡源龍表示，舊橋兩端尚殘留結構體尚未拆除，要求今年8、9月鮪魚季前拆除，方便漁民作業。

漁民 港大

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