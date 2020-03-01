228連假最後一天 劍湖山現人潮飯店住房率達8成
新冠肺炎疫情延燒，許多民眾減少外出意願，今天是228連假最後一天，劍湖山世界主題樂園推出優惠，接近中午開始湧現人潮，劍湖山王子飯店住房率也近8成，沒有明顯受到疫情影響。
劍湖山總經理王瑞堂表示，2人同行中有12歲以下，可享599+1元優惠入場；有12歲以上者，可享899+1元優惠入場；二月壽星可享100元即可入園優惠；中午12點以後入場，全民399元。
另外，受遊客喜愛的劍湖山「活力健康包」，內含隨身健康噴霧或健康潔手液乙瓶、汽車摸彩券乙張、園內消費優惠券乙張、互動遊戲博iPhone11乙局，摸彩最大獎高級HR-V運動休旅車一台，將在今天下午4點抽出。
王瑞堂說，新冠病毒衝擊，國內各風景區的遊客明顯減少，園方與去年228連假同期比較，並未受到影響，且飯店住房率也達7、8成。
為讓遊客玩得安心，園區內所有廁所、座椅、遊憩設施等都做好環境消毒，並在入園處使用紅外線熱感應監測，還有提供酒精給民眾消毒使用。
家住彰化的黃姓爸爸提到，最近武漢肺炎疫情讓大家很緊張，他想帶妻兒出門走走散心，今天全家大小5人入園花不到2千元很划算，對於疫情他認為平時做好衛生清潔，提升免疫力就不用太擔心。
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