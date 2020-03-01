「林口」爆院內感染？長庚大學、長庚科大暫停醫院實習

新冠肺炎疫情延燒，昨日台灣新冠肺炎確診病例累積到38例，更證實其中4例為院內感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中更不小心脫口「林口」兩字，引起議論。長庚大學和長庚科技大學，為平息學生及家長的憂心，紛紛公告暫停醫院實習，改回校園上課，以視訊教學等方式替代。

疫情升溫讓不少在醫院實習的學生人心惶恐，許多學生在Dcard平台表示，「全台最會在大醫院晃來晃去的學生，就屬長庚」、「林口還有其他醫院嗎？」，另有長庚科大學生指出「長庚大學都暫停實習了，科大為何沒有全面停止？」，還有人發文表示「在醫院胸腔科實習，看到疑似病例轉進來，每天都很害怕」。

長庚大學向醫學院學生公告，考量學生在醫院實習的防疫安全，醫學院學生自3月2日起，暫停到林口長庚醫院見習及活動。教務長歐陽品表示，此舉是希望讓學生和家長安心，由於各系所班別有不同的學習配套措施，詳細情形與影響人數會在明日防疫會議上討論並統計。

長庚大學主任秘書范君瑜說，已先對3年級學生的基本護理實習公告暫停，而四技即將畢業的學生，因為考證照有實習時數的要求，目前剩下婦產科、神經科、兒科和公共衛生科仍有實習時數未達標，范君瑜表示，能了解學生及家長的擔憂，因此今日學校決議將所有在醫院實習的學生，總計約500人拉回校園上課。

范君瑜強調，絕對沒有不顧學生安全，為保持公平標準，不僅取消長庚醫院的實習，其餘醫院也將統一取消。范君瑜說，學生回到校園後，校方會透過視訊教學教導學生，且長庚科大擁有臨床技能中心，有47間實驗室可提供學生實作使用，對教學品質有信心，不擔心會受到影響。