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動物罹患新冠肺炎？ 農委會下周起將可啟動檢驗

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
犬隻示意圖。圖／新北市動保處提供
犬隻示意圖。圖／新北市動保處提供

針對香港確診病患家犬驗出新冠肺炎弱陽性，我國農委會家畜衛生試驗所今天表示，是否可認定犬隻可感染或傳播新型冠狀病毒，尚需更嚴謹的試驗證實，目前家衛所已建立新型冠狀病毒檢驗方法，下周即可進行動物檢體檢驗。

農委會家衛所指出，依據世界動物衛生組織（OIE）與世界衛生組織（WHO）官方訊息，皆表示目前沒有證據顯示寵物或其他家畜可感染或傳播新型冠狀病毒，對於何種動物為新型冠狀病毒在自然界的保毒動物，亦有待進一步的調查與研究。

農委會家衛所，香港政府雖自該犬的口腔、鼻腔及肛門採樣進行新型冠狀病毒檢測，在口腔及鼻腔的樣本驗出弱陽性反應，而肛門樣本並無陽性反應，犬隻本身亦無臨床症狀，推測有可能只是近距離接觸患者，狗的口鼻沾染患者病毒所致，目前證據尚無法確定新型冠狀病毒可以感染犬隻。

家衛所表示，為配合新型冠狀病毒防疫與監測，已依WHO規範建立以即時反轉錄聚合酶連鎖反應檢驗新型冠狀病毒的檢驗方法，並向衛生福利部疾管署申請分讓檢驗用的陽性對照核酸，3月1日取得後，立即用於確認實驗室檢驗方法。農委會將召開專家會議討論，確認採檢方式與檢驗方法後，即可在中央疫情指揮中心指揮下，接受動物檢體的檢驗。初期每日可檢驗10件動物檢體，未來視疫情需要逐步擴充檢驗量能。

農委會呼籲，目前並無寵物會感染或傳播新型冠狀病毒的證據，請民眾不必恐慌，更不應遺棄寵物。飼主只要保持良好衛生習慣，像平常一樣在接觸寵物後徹底洗手，並留意寵物健康即可。

新型冠狀病毒 寵物 農委會

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