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下午國道六大地雷路段看這裡 國5實施高乘載至晚上9時

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天上午10時49分於國1北向349.2公里處2小客車追撞，占用內車道回堵約3公里。圖／高公局提供
今天上午10時49分於國1北向349.2公里處2小客車追撞，占用內車道回堵約3公里。圖／高公局提供

今天是和平紀念日連續假期收假日，昨天全日交通量為107.8百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里的1.2倍。今天凌晨0時至5時平均交通量為5.4百萬車公里，為年平均平日3.7百萬車公里的1.5倍；截至上午11時，國道全線交通量為27.2百萬車公里，預估本日交通量為112百萬車公里。

高公局指出，上午國道除國5頭城至坪林於9時後出現北向車潮，造成車速較低外，其餘路況大致正常。研判下午國1彰化、台中、新竹路段；國3南投、桃園路段；國5北向宜蘭—坪林將會出現壅塞情形，其中國5蘇澳至頭城北向入口下午2時至晚上9時實施高乘載管制，請用路人多加留意。

今天上午10時43分在國1北向220公里處，發生2小客車追撞事故占用內車道，回堵1公里。上午10時49分國1北向349.2公里，發生2小客車追撞占用內車道，回堵約3公里。

高公局呼籲，開車時務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離，以確保行車順利及安全。如車輛故障或發生事故時，可利用高速公路1968App單鍵報案直接定位至轄區公警大隊勤指中心處理。

今天上午10時43分，國1北向220公里2小客車追撞事故，占用內車道回堵1公里。圖／高公局提供
今天上午10時43分，國1北向220公里2小客車追撞事故，占用內車道回堵1公里。圖／高公局提供

事故 國道 坪林

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