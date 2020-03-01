聽新聞
test
0:00 / 0:00
下午國道六大地雷路段看這裡 國5實施高乘載至晚上9時
今天是和平紀念日連續假期收假日，昨天全日交通量為107.8百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里的1.2倍。今天凌晨0時至5時平均交通量為5.4百萬車公里，為年平均平日3.7百萬車公里的1.5倍；截至上午11時，國道全線交通量為27.2百萬車公里，預估本日交通量為112百萬車公里。
高公局指出，上午國道除國5頭城至坪林於9時後出現北向車潮，造成車速較低外，其餘路況大致正常。研判下午國1彰化、台中、新竹路段；國3南投、桃園路段；國5北向宜蘭—坪林將會出現壅塞情形，其中國5蘇澳至頭城北向入口下午2時至晚上9時實施高乘載管制，請用路人多加留意。
今天上午10時43分在國1北向220公里處，發生2小客車追撞事故占用內車道，回堵1公里。上午10時49分國1北向349.2公里，發生2小客車追撞占用內車道，回堵約3公里。
高公局呼籲，開車時務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離，以確保行車順利及安全。如車輛故障或發生事故時，可利用高速公路1968App單鍵報案直接定位至轄區公警大隊勤指中心處理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言