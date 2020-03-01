下午國道六大地雷路段看這裡 國5實施高乘載至晚上9時

今天是和平紀念日連續假期收假日，昨天全日交通量為107.8百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里的1.2倍。今天凌晨0時至5時平均交通量為5.4百萬車公里，為年平均平日3.7百萬車公里的1.5倍；截至上午11時，國道全線交通量為27.2百萬車公里，預估本日交通量為112百萬車公里。

高公局指出，上午國道除國5頭城至坪林於9時後出現北向車潮，造成車速較低外，其餘路況大致正常。研判下午國1彰化、台中、新竹路段；國3南投、桃園路段；國5北向宜蘭—坪林將會出現壅塞情形，其中國5蘇澳至頭城北向入口下午2時至晚上9時實施高乘載管制，請用路人多加留意。

今天上午10時43分在國1北向220公里處，發生2小客車追撞事故占用內車道，回堵1公里。上午10時49分國1北向349.2公里，發生2小客車追撞占用內車道，回堵約3公里。