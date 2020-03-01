108年閱讀調查：圖書館全年破1億人次 電子書借閱增5成

教育部今天公布「108年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，發現各項閱讀力大幅成長，公共圖書館全年人次首度突破1億人次，進館人次成長24.82％，借閱人次提升至2295萬人次，借閱冊數達8130萬冊，也成長4.35％；電子書借閱冊數也達81萬冊，成長幅度46.55％，最為顯著。

教育部表示，108年全台民眾愛上圖書館，圖書館服務令民眾有感。108年公共圖書館進館人次突破1億，比去年增加2283萬人次，成長幅度達24.82％；借閱人次2295萬人次，比去年增加128萬人次，成長幅度5.9％；借閱冊數達8130萬冊，比去年增加339萬冊，成長幅度4.35％。

教育部也分析，108年讀者閱讀興趣，語言文學作品持續受到全民熱愛。圖書借閱排行榜顯示，年度讀者最愛圖書不侷限於武俠小說，各種心靈成長及歷史讀物等多面向主題也深受民眾喜愛。

語言文學類，東野圭吾有7部作品入榜，為此類別年度最有魅力作家。非文學類排行榜「哲學類」書榜有9位本土作家11部作品上榜，包括蔡康永、張曼娟等知名作家，是108年最具「台」味的榜單。

108年讀者最愛圖書前20名中，武俠小說仍拔得頭籌，「射雕英雄傳」、「神雕俠侶」、「天龍八部」分別為前三名，上榜的還有「哈利波特」、呂世浩的「一場歷史的思辨之旅」，「被討厭的勇氣」位居第8名，且奪下最熱門電子書及哲學類排行冠軍。

整體閱讀力表現績優城市部分，「直轄市組」由台北市奪冠。整體閱讀力躍升城市部分，「直轄市組」由桃園市奪冠。

在「各項閱讀力表現績優城市」部分，，以苗栗縣表現最為亮眼，分別有苑裡鎮、造橋鄉、三灣鄉與獅潭鄉4個鄉鎮為108年度閱讀力表現績優城市，其中又以三灣鄉民最愛看書，每人年平均借書達17.64冊，連6年居全國之冠。

高雄市民最愛上圖書館，每人每年到館9.76次。近8成台北市民擁有圖書館借閱證，全國比例最高。連江縣莒光鄉民平均每人擁書21.96冊，全國最多。

國家圖書館館長曾淑賢表示，近年來國家圖書館致力於各項公共圖書館計畫推動，積極輔導各地公共圖書館，充實館藏、提升服務品質與推廣閱讀風氣，並透過辦理工作坊、訓練課程、分享會、出國參訪團等方式，帶領全國各縣市圖書館同步提升專業素養。