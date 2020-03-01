快訊

為請婚假提早退伍 兩名役男攜手登記同性婚氣壞家長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

收假車潮 西部國道恐塞到晚上8時

聯合晚報 / 記者董俞佳／台北報導

今天是228三天連假最後一天，國道上午湧現收假北返車潮，部分路段還沒中午時速就已經不到30公里。高速公路局說，西部國道下午3時起最壅塞，預計到晚上8時才逐漸紓解。國5至少要塞到晚上10時以後。

高速公路局科長蔡明哲表示，這次連假車潮跟預估差不多，連假首日為112百萬車公里、第二天為108百萬車公里，未受疫情影響而減少車流。不過根據觀光局的資料，有些觀光地區停車場以往連假爆滿，今年還有空位數，不到滿場。

高公局預估，國道北向下午3時最塞，國1西螺到埔鹽系統、南屯到后里、新竹系統到竹北，國3關西到大溪、大山到香山、竹山到中興、霧峰系統到霧峰，行車時間都是平常的三到四倍，預計塞到晚間6到8時，才會慢慢紓解。

高公局說，今天國5北向上午10時30分，宜蘭到頭城、頭城到坪林行車速度都不到30公里，行車時間是平日的七倍，將一直塞到晚上10時以後，車潮才會慢慢減少。

連假 國道 車潮

延伸閱讀

228連假 高市觀光景點人數回溫

影／228收假 泰安櫻花季今爆賞花人潮

228連假今天結束 南迴公路中午前行車順暢

228收假國5雪隧北上回堵6公里多 預估要塞到晚上

相關新聞

「林口」爆院內感染？長庚大學、長庚科大暫停醫院實習

新冠肺炎疫情延燒，昨日台灣新冠肺炎確診病例累積到38例，更證實其中4例為院內感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中更不小...

228連假最後一天 劍湖山現人潮飯店住房率達8成

新冠肺炎疫情延燒，許多民眾減少外出意願，今天是228連假最後一天，劍湖山世界主題樂園推出優惠，接近中午開始湧現人潮，劍湖...

正忠排骨道歉了 王定宇：傾聽消費者聲音是不錯的企業

連鎖便當店正忠排骨飯，日前遭爆料拒送便當至台中榮總，引發網友質疑歧視。曾在臉書貼文表示聽到氣炸的民進黨立委王定宇今天在臉...

日韓義疫情狂飆嚇跌油價 汽油明起降0.8元

受到新冠肺炎（COVID-19）在日、韓、義等國病例激增等因素，國際原油價格大跌，中油自明（2）日凌晨零時起汽、柴油價格...

動物罹患新冠肺炎？ 農委會下周起將可啟動檢驗

針對香港確診病患家犬驗出新冠肺炎弱陽性，我國農委會家畜衛生試驗所今天表示，是否可認定犬隻可感染或傳播新型冠狀病毒，尚需更...

夜市抵用券到期 屏東攤商有感籲繼續

經濟部去年9月推200元夜市抵用券，昨天是使用期限最後一天，全台夜市券發出超過千萬張，已回收600多萬張，估計帶動8億6...

夜市抵用券帶動商機 粗估為台東攤商帶來逾3千萬元效益

經濟部配合交通部觀光局去年的秋冬旅遊補助方案，同步推出夜市抵用券（每張50元面額），台東攤商肯定夜市抵用券為台東帶來逾3...

戶外休閒 疫情不影響心情

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，在台灣也延燒到院內感染，街頭民眾戴口罩的比例也增加。在許多內室的場所，加強管控疫情的當下，不...

南方澳跨港斷橋重建卡關 誰都難扛3年完工跳票責任

宜蘭南方澳跨港斷橋重創地方商機，蔡政府允諾3年內重建，但最近地方上對於橋梁位置是否要北移產生歧見，以致重建案卡關。不過任...

健康相談室／沒吹到風 頭卻痛了…

Ｑ：沒有吹到風，怎麼頭痛了？ Ａ：頭痛的可能原因很多，中醫依據頭痛原因之概分為外感型與內傷型，外感型頭痛是指由外邪侵犯頭部造成的不適，其中所指的外邪包括冷風、天氣悶熱或潮濕等，內傷型頭痛則源於氣血不足或久病成瘀。因此，沒有吹到冷風，也可能因著外在環境或自身體質造成頭部不適。

愛肝達人站／B、C肝病友 揮之不去的肝癌夢魘

對國內高達二、三百萬的B、C肝病友而言，B、C肝病毒的夢魘就像憂鬱症病人心靈的陰影一樣，揮之不去，因為即使C肝病毒已經消滅治療成功，或B肝病毒量已被抗病毒藥物治療控制，但肝臟已產生質變，隨時都有可能發生肝癌，這種陰影只有在肝移植換新肝之後，才能去除。

保健看過來／注意長輩用藥 常「夾帶」精神藥物

許多長輩就醫看慢性病時，順道告訴醫師自己焦慮或難眠，同時拿精神藥物，從此長期吃下去。年過六旬的秋月（化名）就這樣持續用藥數年，日前才在家人建議下赴精神科接受評估。

熱門新聞

拒送醫院便當 正忠排骨飯致歉並捐100萬防疫

「林口」爆院內感染？長庚大學、長庚科大暫停醫院實習

爸爸的麥當勞點餐初體驗 開口一句話解女兒20年疑惑

防院內感染出招！設「藥來速、便利抽」不進醫院

不滿新口罩變薄又變貴 獸醫師轟：政府管理後怎是這德性

把握好天氣！ 吳德榮：傍晚起北部轉雨降溫 周三又變天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。