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拒送醫院便當 正忠排骨飯上午聲明道歉　

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拒送醫院便當 正忠排骨飯上午聲明道歉　

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
連鎖便當店正忠排骨飯，日前遭人爆料拒送便當到台中榮總，正忠排骨飯上午聲明道歉，同時表示會捐1百萬元給中央防疫中心，並向第一線的防疫人員致敬。圖／報系資料照
連鎖便當店正忠排骨飯，日前遭人爆料拒送便當到台中榮總，正忠排骨飯上午聲明道歉，同時表示會捐1百萬元給中央防疫中心，並向第一線的防疫人員致敬。圖／報系資料照

連鎖便當店正忠排骨飯，日前遭人爆料拒送便當到台中榮總，就算護理人員苦苦哀求，仍是遭該店無情拒絕，引發網友質疑歧視。對此，正忠排骨飯上午聲明道歉，同時表示會捐1百萬元給中央防疫中心，並向第一線的防疫人員致敬。

台中榮總護理師昨在臉書爆料，指外叫便當竟遭「正忠排骨店」拒絕，排骨飯店女店長受訪時還疫情問題店家無法承擔。

對此正忠排骨飯總公司品牌經理王睿翔上午在福科店鞠躬道歉，指公司深感抱歉，他發表５點聲明，表示該分店店長在沒經過公司授權私自暫停配送醫院訂單，已懲處降為職員。聲明如下：

一、該分店店長沒經過公司授權，私自暫停配送醫院訂單。針對此事公司深感抱歉。公司對於該分店店長、也將對其做出必需要懲處。

二、公司在醫院內也有直營門市。目前為止也是正常營運。從沒因為目前疫情狀況而暫停服務。總公司在疫情爆發後也沒有發文公告全省門市暫停醫院送餐的業務。

三、台灣在防疫工作上做的很落實。處在防疫工作第一線的醫務人員對於他們的付出貢獻是令人尊敬及敬佩。

四、在防疫期間只要醫護人員或醫院有便當上的需求來電訂購、正忠排骨飯一定會優先服務。

五、針對此次事件，公司會再更加強服務人員的教育訓練、在服務品質上更加精進。

便當 台中榮總 疫情

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