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圖書館去年入館人次首破億 最熱門借閱作家是他

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
108年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告指出，台灣去年入公共圖書館人次首破一億。本報資料照片
108年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告指出，台灣去年入公共圖書館人次首破一億。本報資料照片

2019年哪個作家的作品是圖書館借閱冠軍？哪個鄉鎮閱讀風氣最興盛？教育部今天發布「108年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，指出全台民眾進入公共圖書館次數首破一億人次；日本作家東野圭吾有七件作品入榜，是2019年語言文學類最有魅力作家；電子書借閱次數則由「被討厭的勇氣」奪冠。比較各縣市，苗栗三灣鄉民最愛看書，每人年平均借書達17.64冊，連六年居全國之冠。

教育部表示，從去年的圖書借閱排行榜可看出，年度讀者最愛圖書不再侷限武俠小說，心靈成長、歷史讀物等主題也受民眾喜愛，呈現閱讀的多元風貌。語言文學類仍是熱門借閱類別，日本作家東野圭吾有七部作品入榜，為此類別年度最有魅力作家。非文學類排行榜上，哲學類書榜有九位本土作家共11部作品上榜，包括蔡康永、張曼娟等知名作家，是全年最有「台」味的榜單。

這份報告也指出，藝術類書榜以繪畫主題最受歡迎，零到五歲嬰幼兒圖書仍是國外翻譯作品的天下；阿德勒紅遍大街小巷的「被討厭的勇氣」奪下最熱門電子書，同時榮登年度讀者最愛第八名及哲學類排行冠軍。

從使用圖書館人次來看，教育部說，去年全台民眾愛上圖書館的熱情不減，各地共544間公共圖書館，全年入館次數首度突破1億人次，借閱人次提升至2295萬人次，高達8130萬冊的圖書被借閱，三項數據都比前年高。

電子書閱讀成長幅度又高於紙本，去年借閱冊數增加81萬冊，約成長47%，教育部說明，這展現數位時代的閱讀能量。

教育部也評比「各項閱讀力表現績優城市」，發現苗栗縣三灣鄉民最愛看書，每人年平均借書達17.64冊，連六年居全國之冠。其次是高雄市，每人每年到館9.76次，是最愛上圖書館的城市。

而在整體閱讀力表現績優城市項目中，「直轄市組」由台北市奪冠，「縣市人口50萬以上組」及「縣市人口50萬以下組」則分別由苗栗縣、台東縣得第一。鄉鎮部分，以苗栗縣表現最為亮眼，縣內的苑裡鎮、造橋鄉、三灣鄉與獅潭鄉四個鄉鎮是去年閱讀力表現績優城市。

圖書館 教育部 文學類

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