228連假今天結束 南迴公路中午前行車順暢

3天228連假今天結束，連假期間有大量遊客湧入台東，今天中午前省道南迴公路（台9線）車流量雖變多，但行車順暢，未見壅塞車潮。

228連假期間因有大量遊客湧入台東，台東縣內不少飯店連假前2天的住房率都有八、九成，且不少民宿的住房率也在五成以上，就連綠島在周五及周六兩天，每天都有逾兩千遊客，新冠肺炎疫情期間，難得有遊客人潮，讓台東的飯店及民宿業、客輪及餐飲業者開心迎客。

因受新冠肺炎疫情影響，不少民眾捨棄搭乘火車等大眾交通工具，自己開車到台東，過去兩天台東各地明顯車流量變多，但還未到壅塞情形，加下遊客從昨天就陸續返工，今天中午之前，南迴公路未見返工塞車潮。

台東縣警局大武分局交通組表示，今年228三天連假來台東的遊各有比平常周六周日多，但比農曆春節期間少，加上大武警方交控疏導得宜，且昨天傍晚已有部分遊客返回西部，以致今天中午前南迴公路（台9線）南下（往屏東）及北上（往花蓮）沿線車流量雖多，但各路段未見塞車，行車順暢。