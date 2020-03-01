在家悶壞了？288連假期間 北市動物園人潮破萬

新冠病毒持續延燒，民眾似乎待在家裡悶壞了，228連假期間不少知名景點出現人潮，台北市立動物園連續2天入園人次也破萬，園方指出，動物園屬於戶外場域，若天氣良好，民眾遊園的意願就高，但根據過去經驗，好天氣人次幾乎2萬5千人起跳，顯示人氣仍受疫情影響，並呼籲民眾「保護自己也要保護別人」，若身體不適多待在家裡休息，減少前往公共區域。

據統計，台北市立動物園在2月28、29日的入園人次，分別約1萬7千人、1萬8千人，雙雙破萬，至於今天是228連假最後一天，入園人次初估仍有1萬5千人。

動物園指出，觀察228連假期間的狀況，很多民眾可能在家裡悶到不行，尤其小朋友想出去走走，加上天氣還不錯，選擇來動物園，但民眾可能擔心疫情，搭乘大眾交通運輸意願低，所以停車場幾乎滿載，顯示自行開車的比例提升。

動物園表示，按過去經驗，若連假時天氣不錯，人次幾乎2萬5千人起跳，代表多少仍受疫情影響，遊園人次約減少3成左右，並呼籲民眾「保護自己也要保護別人」，除了勤洗手，若身體不適多待在家裡休息，減少前往公共區域。