228收假國5雪隧北上回堵6公里多 預估要塞到晚上

ASMR是指顱內、頭皮、後背以及四肢等周邊部位受到視覺、聽覺、觸覺、嗅覺等其他知覺刺激，而產生愉悅反應的感知現象，常見的具體表現有頭頸部皮膚酥癢、起雞皮疙瘩等，因此也稱「耳音」、「耳搔」、「顱內高潮」。

2020-03-01 10:00