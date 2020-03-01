228收假國5雪隧北上回堵6公里多 預估要塞到晚上
228最後一天假期，國道5號上午出現北返車流，上午9點開始車多，10點半雪隧洞口已經回堵長達6公里，走走停停，時速20幾公里，各交流道也都有回堵狀況，預估要到晚上11點多才能紓解。
蘇花改在上午都還能夠維持正常時速60公里，隧道內最大車流每小時600輛，尚未超過最大容量800輛。依照前兩天南下的車流量估算，目前還有8000多輛車還沒有北上回歸，今天要消化完， 蘇花改預計下午3點左右車輛會逐漸增多。
至於國5在上午已經出現回堵。雪隧的南端洞口回堵6公里多，宜蘭交流道回堵1公里、羅東交流道回堵1.5公里，今天下午啓動有北上高乘載管制到9點結束。高乘載管制後，會再湧現另一波車流，預計塞車狀況到晚上11點可望紓解。
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