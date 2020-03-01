地雷路段車潮湧現！ 國5時速不到30公里

今天是228三天連假最後一天，國道上午湧現收假北返車潮，部分路段還沒中午時速就已經不到30公里。高速公路局說，西部國道下午3時起最壅塞，預計到晚上8時才逐漸紓解。國5至少要塞到晚上10時以後。

高速公路局科長蔡明哲表示，這次連假車潮跟預估差不多，連假首日為112百萬車公里、第二天為108百萬車公里，未受新冠肺炎疫情影響而減少車流。不過根據觀光局的資料，有些觀光地區停車場以往連假爆滿，今年還有空位數，不到滿場。

高公局說，今天國5北向上午9時就開始塞，上午10時30分，宜蘭到頭城、頭城到坪林行車速度都不到30公里，行車時間是平日的七倍，將一直塞到晚上10時以後，車潮才會慢慢減少。

高公局預估，今天國道南北雙向交通量為112百萬車公里，是平日的1.5倍，行車時間為平日的1.3倍，國五雙向2.8萬車公里，北上1.7百萬車公里是平日的1.4倍。

高公局預估，國道北向下午3時最塞，國1西螺到埔鹽系統、南屯到后里、新竹系統到竹北，國3關西到大溪、大山到香山、竹山到中興、霧峰系統到霧峰，行車時間都是平常的三到四倍，預計塞到晚間6到8時，才會慢慢紓解。