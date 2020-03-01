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旅行團價格下殺 離島3天2夜1999元起

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
觀光景點人潮少，旅行社救買氣。記者董俞佳／攝影
觀光景點人潮少，旅行社救買氣。記者董俞佳／攝影

新冠肺炎疫情減少民眾出遊的意願，旅行社團價直接下殺，像是澎湖三天兩夜包吃包住每人1999元起、金門2999元起，也有台北至台中一日遊行程車資、門票等加總只要399元。還有旅行社將直接免費贈送車輛以及駕駛，出團優惠殺很大，郵輪行程也開放預購5月旅程，推出買一送一優惠，五天四夜遊日本最低一人6000元。

雄獅旅行社發言人游國珍表示，受疫情影響，出團數少很多，但是遊覽車以及司機仍然都在，因此，目前包裝了很多國內兩天一夜的遊程，未來將推出遊程，使用遊覽車以及駕駛，都不用錢。

因應疫情，旅客不愛搭乘大眾運輸，東南旅行社還推出包車一日遊，台北至台中看蘭花展，每人只要399元，另主打小家庭賓士車包車遊，每人799元起。

東南旅行社表示，因為疫情影響，很多旅客對於外宿有疑慮，覺得還是回家好，因此推出不少一日遊商品，此外，賓士車是七人座，現在遊客也會希望降低人數，因此，四人小家庭也可以出發。

除了國內旅遊下殺之外，離島旅遊也優惠許多，以往離島來回機票就要二、三千元，不過，因為疫情影響，搭乘飛機的旅客也大減，航空公司推出旅行社搭機優惠價，也讓玩離島更加便宜。

中部的馨樂旅行社推出同業遨遊澎湖價，三天兩夜搭華信航空從台中出發，每人只要1999元，含吃住、導覽與交通。另外，還有三天兩夜銀髮族遊金門，台中出發每人只要2999元。

中華觀光旅遊發展協會理事長黃定國表示，雖然旅客減少，航空公司航班仍然固定得飛行，因此給予較優惠的價格，旅行社也因此可以包裝優惠行程，吸引買氣。

此外，5月起的郵輪行程也於各旅行社開始開放預購，易遊網盛世公主號沖繩、石垣島五三四夜，5月出發推出優惠價格內艙1萬2000元起，且第二人免費，等於一人只要6000元左右。

旅行社 疫情

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