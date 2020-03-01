塵封60年 王文興大學時期舊作考古出土

33歲以《家變》震撼各界的作家王文興提倡精寫，一天只寫幾十字，出版量珍稀。加拿大卡加利大學教授黃恕寧等人接力耗費二十餘年，偵探考古般找出王文興19歲至22歲間發表但未結集的小說，讓王文興塵封60年舊作重見天日，月前出版為《新舊十二文》（洪範書店）。

王文興在《家變》前曾出版《十五篇小說》，都是他「認可」作品。如今願意將當時沒選入者出書，王文興說，他認為得有「該有的文體」，才能開始寫作，因此否決更早的舊作；但黃恕寧等人堅持應留下舊作做參考，「我想他們花這麼多時間找這些文章，那就當作參考資料。」

書中不少小說尋找過程就如小說般曲折。黃恕寧表示，王文興19歲發表的第一篇小說〈守夜〉，最早是在1987年中研院歐美研究所特聘研究員單德興邀訪中提及，她在台北多所圖書館搜尋卻都未果。

黃恕寧說，後來她轉請香港學者鄭樹森等人在港尋找，鄭樹森卻告知此文應在台北。在山窮水盡時，2007年一位政大學生讀到她的王文興訪談，在政大圖書館找到刊出〈守夜〉的香港《大學生活》雜誌，美事經10年終成。

書中更有兩篇小說，連王文興都忘了寫過。中央大學通識教育中心兼任助理教授洪珊慧表示，她找遍各種期刊雜誌，終在《中外畫報》余光中主編的「中外文藝」欄找到〈夏天傍晚回家的青年〉一文，王文興也驚訝「文間的每一字我都忘了」；另篇〈丁大夫〉更經六年反覆確認，王文興才從情節細節中觀察出應出自兒時經驗，文學懸案終得解謎。

10篇早期舊作加上兩篇1980年代後創作出書，王文興卻說他還沒從頭看每一字句，因為他若看了，就會又想改寫。他說這些舊作最大問題就是「還沒找到自己的文體」，部分段落雖生動，但文體不一致，顯得「神經質、蹦蹦跳跳甚至雞飛狗跳」，缺少書法上講的「行氣」。「一本書應從頭到尾讀起來都像是一句話，就像交響樂。」