今起轉涼 周五清晨最冷竹苗低溫探13度

告別連假溫暖好天氣，中央氣象局指出，今天開始東北季風增強，明天白天高溫就感覺明顯下降，北台灣高溫只有18到22度，周二空檔過後，周三又有第二波東北季風至大陸冷氣團影響，這波強度明顯增強，中部以北、東北部低溫僅13到15度。

氣象局預報員王品翔表示，本周天氣受兩波東北季風影響，今天上半天就有一道鋒面通過，明天白天高溫將比今天下降5度，北部、東北部18到22度，中南部則沒有什麼變化，仍是晨間稍涼、白天溫暖，日夜溫差大的天氣。

水氣方面，北部及東半部地區有局部短暫雨，南部山區偶有零星雨，其他地區維持多雲到晴的天氣，王品翔說，這波冷空氣影響到明天下半天，周二開始有個小空檔。

王品翔說，周三開始又有第二波東北季風影響，這波強度可能到大陸冷氣團，根據氣象局預估中部以北及東北部低溫約13至15度，水氣方面，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地為多雲到晴的天氣，冷空氣比較強的時間點預計是周五清晨，竹苗地區有機會出現13度低溫，周五白天起冷空氣逐漸減弱。

這兩波冷空氣過後，氣象局預測，8日、9日環境為偏東風，各地為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫雨，10日可能有另一波東北季風增強，北部及東北部天氣屆時又會轉涼。