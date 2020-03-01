收假車潮湧現 國道多路段時速不到60公里

新冠肺炎疫情延燒，民眾減少觀光旅遊，不過仍未減少國道車潮。今天是228三天連假最後一天，根據高速公路局的官網顯示，現在數個國道已經開始慢慢湧現車潮，部分路段時速已經到橘色燈號，時速不到60公里，高速公路局預估西部國道下午3時開始是最塞，預計塞到晚上至少8時，才會漸漸紓解。

收假北返潮上午9時開始逐漸湧現，目前國1的三、五管制站到國3過港隧道、國5頭城到坪林、國10左營端到鼎金系統行車時速都不到60公里。

高速公路局科長蔡明哲表示，目前國道路況還正常，預計下午會有北返車潮出現，預計要到晚上6時才會紓解。

蔡明哲說，這次連假車潮跟預估差不多，連假首日為112百萬車公里、第二天為108百萬車公里，未受新冠肺炎疫情影響而減少車流，不過根據觀光局的資料，有些觀光地區的停車場，往年滿位的狀況，今年還有空位數，不到滿場。

高速公路局預估，今天國道南北雙向交通量為112百萬車公里，是平日的1.5倍，行車時間為平日的1.3倍，國五雙向2.8萬車公里，北上1.7百萬車公里是平日的1.4倍。

高公局預估，國道北向今天下午3時開始塞，國1西螺到埔鹽系統、南屯到后里、新竹系統到竹北，國3關西到大溪、大山到香山、竹山到中興、霧峰系統到霧峰，行車時間都是平常的三到四倍，預計塞到晚間6到8時，才會慢慢紓解。國五方面，北向早上9時就開始塞，預計行車時間是平日的七倍，將一路塞到晚間10時過後，車潮才會慢慢減少。