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海生館人工復育角鯊成功 幼鯊乍看如超萌絨毛布偶

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
在2016年暑假破卵而出的斑紋異齒鮫（俗稱角鯊）寶寶，出生時只有10多分長，經飼育員悉心照顧已長至50公分長，日前進入世界水域館活化石區的展缸，彷如絨毛布偶般的萌樣外型，成為遊客的目光焦點。圖／海生館提供
在2016年暑假破卵而出的斑紋異齒鮫（俗稱角鯊）寶寶，出生時只有10多分長，經飼育員悉心照顧已長至50公分長，日前進入世界水域館活化石區的展缸，彷如絨毛布偶般的萌樣外型，成為遊客的目光焦點。圖／海生館提供

屏東海生館近年人工復育成功諸多不同品種鯊魚，在2016年暑假破卵而出的斑紋異齒鮫（俗稱角鯊）寶寶，經飼育員悉心照顧已長至50公分長，日前放入世界水域館活化石區斑紋異齒鮫展缸和其他成魚一起生活；相較於大型成鯊，嬌小可愛的身軀和彷如絨毛布偶般的萌樣外型，成為遊客的目光焦點。

海公館表示，斑紋異齒鮫是現存最古老的鯊魚種類之一，在古生代石炭紀（約3億6千萬年到2億3千萬年）已出現在地球上，是屬於卵生的鯊魚種類，分布於西太平洋的亞熱帶區域；顧名思義，牠除了有著斑馬紋般的外表，還有著不同於現生鯊魚均一形狀的齒型，銳利的牙齒外，後排還有如同臼齒功能的齒型。

館方說，相較於其他鯊魚兇猛的外型，斑紋異齒鮫帶點呆萌樣的無害外表，溫馴的性格，讓牠榮登海生館的溫柔型鯊魚；懷孕的母鯊會用口將卵鞘送至岩縫或洞穴中，以防敵害；從產卵到孵化需8至10個月，且要在攝氏約20度的水溫，這次復育的是2015年5月中旬由母鯊生出，經過300多個日子，在隔年暑假破卵而出。

飼育員為適應鯊魚寶寶的適口性，在生長時期特別準備切分適當大小的蝦子、魚丁等來餵食，3年多後由10多公分長至50公分長，評估鯊魚寶寶狀況可以適應與一般成魚生活後，日前移入展示缸；曾經朝夕相處的飼育員說，就像送一手養大的孩子上小學，離去時會回頭多看牠幾眼。

在2016年暑假破卵而出的斑紋異齒鮫（俗稱角鯊）寶寶，出生時只有10多分長，經飼育員悉心照顧已長至50公分長，日前進入世界水域館活化石區的展缸，彷如絨毛布偶般的萌樣外型，成為遊客的目光焦點。圖／海生館提供
在2016年暑假破卵而出的斑紋異齒鮫（俗稱角鯊）寶寶，出生時只有10多分長，經飼育員悉心照顧已長至50公分長，日前進入世界水域館活化石區的展缸，彷如絨毛布偶般的萌樣外型，成為遊客的目光焦點。圖／海生館提供

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