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疫情延燒嫌犯稱病 一線員警也心驚

南韓1日新增376例新冠肺炎確診病例 增至3526例

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國內有肺炎院內感染 怕被傳染民眾看病背對急診醫師

聯合報 / 記者游振昇/即時報導
民眾看診時背對醫師，讓醫師哭笑不得。 圖／ingimage
民眾看診時背對醫師，讓醫師哭笑不得。 圖／ingimage

出現國內第一起院內感染新冠肺炎後，民眾到醫院看病更緊張，童綜合醫院急診部主任魏智偉昨晚在臉書說，有民眾看診背對他，竟說怕被醫師傳染，讓他苦笑回：你這樣我無法評估啦。

魏智偉強調，醫護人員保護大家，也會保護自己，大家不要太緊張。

魏智偉說，前幾天看診時，病人在一直用背面跟他我講話，他忍不住說：這樣我沒辦法評估啦！

病人說：因為我怕被你傳染啦，魏智偉回：哈哈哈…我是有多毒啦

魏智偉在臉書說，得知有三位護理師和一位清潔人員受感染，心中萬分不捨，醫護人員站在第一線面對疫情，

「不是我們特別勇敢，但這是我們的職責」。

他強調：珍惜我們，請大家做好自主健康管理，口罩洗手，盡量少進出醫院探病。

他也寫著：防疫加油，護理師加油。最後的回家小記，也感動很多網友。

回家小記：

小辣椒：你過來，我敢抱你

鋼鐵魏：我先洗澡...

醫護人員 護理師 新冠肺炎

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