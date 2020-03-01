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國內有肺炎院內感染 怕被傳染民眾看病背對急診醫師
出現國內第一起院內感染新冠肺炎後，民眾到醫院看病更緊張，童綜合醫院急診部主任魏智偉昨晚在臉書說，有民眾看診背對他，竟說怕被醫師傳染，讓他苦笑回：你這樣我無法評估啦。
魏智偉強調，醫護人員保護大家，也會保護自己，大家不要太緊張。
魏智偉說，前幾天看診時，病人在一直用背面跟他我講話，他忍不住說：這樣我沒辦法評估啦！
病人說：因為我怕被你傳染啦，魏智偉回：哈哈哈…我是有多毒啦
魏智偉在臉書說，得知有三位護理師和一位清潔人員受感染，心中萬分不捨，醫護人員站在第一線面對疫情，
「不是我們特別勇敢，但這是我們的職責」。
他強調：珍惜我們，請大家做好自主健康管理，口罩洗手，盡量少進出醫院探病。
他也寫著：防疫加油，護理師加油。最後的回家小記，也感動很多網友。
回家小記：
小辣椒：你過來，我敢抱你
鋼鐵魏：我先洗澡...
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