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把握好天氣！ 吳德榮：傍晚起北部轉雨降溫 周三又變天

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把握好天氣！ 吳德榮：傍晚起北部轉雨降溫 周三又變天

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已有濃霧發生，能見度不足200公尺。圖／氣象局提供
中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已有濃霧發生，能見度不足200公尺。圖／氣象局提供

中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已有濃霧發生，能見度不足200公尺。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天受暖氣團影響，各地晴時多雲、溫暖微熱；東半部有局部短暫雨的機率，山區午後亦有局部短暫陣雨的機率。金、馬易受平流霧影響，應注意交通狀況。北部16至29度、中部18至31度、南部17至32度、東部17至29度。

今晚至明天鋒面及東北季風影響，迎風面北部、東半部有局部雨，北台灣雲量增多，天氣轉冷；背風面影響不大。周二有短暫空檔，迎風面降雨減緩、氣溫略回升。

他說，周三、周四另一波鋒面及冷空氣南下，水氣多，北部、東半部有局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率；氣溫雖未降得很低，北台灣轉成濕冷，最低溫約在13度左右，白天最高溫亦僅在17度左右的天氣。氣象局(公園路)的最低溫，雖僅降至15度左右，冷空氣分級仍屬東北季風的機率較高，但帶來濕冷的感覺，已沒有多大差別，要注意保暖。周五白天至周六天氣好轉、氣溫逐日回升。

氣象局 低溫 天氣動態

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