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健保規定霧煞煞 健保署推6國語言手冊顧權益

中央社 / 台北29日電

因應國內出現外籍看護感染武漢肺炎，健保署今天宣布推出6國語言版本的「全民健康保險民眾權益手冊」，供外籍受僱者、家屬及雇主參閱，瞭解健保醫療指引及健保新制等資料。

衛生福利部中央健康保險署晚間發布新聞稿指出，因應近日出現一名外籍看護感染武漢肺炎，健保署為便利外籍受僱者、家屬或雇主查詢全民健康保險的各項就醫權益，已設置「外籍人士健保就醫權益」專區，供台灣民眾、使用外語民眾、新住民及其家屬健保醫療指引及健保新制等相關資訊。

健保署長李伯璋說，武漢肺炎疫情來得又急又凶，健保署全力配合國內各項防疫政策，推出中文、英文、日文、泰文、印尼文及越南文等6國語言版本的「全民健康保險民眾權益手冊」，以各族群母語編印說明台灣健保制度，透過簡明易懂的文字、方便快速查詢相關資訊、並運用圖框設計說明重點等原則規劃內容，透過章節條列方式、分項說明與民眾切身權益相關健保資訊。

李伯璋說，該手冊內容包括健保醫療權益介紹、如何加入、停復保規定、保費來源與計算、保費繳交方式、提供的醫療服務、如何看病，以及健保卡功能、更新、保存與申辦、特殊傷病患者的醫療權益、就醫困難民眾協助措施、健康存摺、健保醫療資訊雲端查詢系統、自墊醫療費用的核退等，有需要的民眾可上網查閱。

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