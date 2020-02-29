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限2個月搬！麟光身心障就服中心找房難 盼社會伸援手

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
麟光身心障礙者就業服務中心除協助個案媒合工作，也會利用假日舉辦團體講座、活動等，最近遇上找屋難題，讓不少個案憂心自己會受影響。圖／唐氏症基金會提供
麟光身心障礙者就業服務中心除協助個案媒合工作，也會利用假日舉辦團體講座、活動等，最近遇上找屋難題，讓不少個案憂心自己會受影響。圖／唐氏症基金會提供

唐氏症基金會麟光身心障礙者就業服務中心，駐點北市捷運麟光站附近，8年來提供778名身心障礙者就業諮詢，其中407人成功穩定就業，不過，房東上周突然告知房屋轉賣，2個月內必須搬遷，唐氏症基金會公益行銷處副執行長周美汝說，基金會近日瘋狂找房子，但有房東得知需要改建無障礙廁所，立刻一口回絕，加上新冠肺炎疫情導致捐款銳減2成，憂心恐中斷服務。

周美汝表示，麟光身心障礙就服中心主要服務綜合障別，協助他們在雙北就業，上周房東告知房子已經賣出，合約當初就載明兩個月的搬遷期限，但因身心障礙者就服處所需符合無障礙設施、交通便利性等條件，有房東一聽說廁所需要改建成無障礙廁所，馬上拒絕承租，讓基金會大嘆找房好難。

麟光身心障礙者就業服務中心主任高錦倩說，就服中心針對個案狀況提供體能、技能訓練，也會定期在假日舉辦成長團體課程、職能講座等，她前陣子甚至接到10年前曾協助的個案電話，時隔10年仍提供服務，幫忙解決生活難題。

高錦倩說，現在的就服中心坪數約30多坪，除辦公空間，還設有個案諮商室、團體室，最重要的是需要無障礙廁所跟足夠寬敞的走道，身心障礙求職者從開案、訓練、媒合、職務再設計、參與活動等，都需仰賴適當場地，許多個案聽聞就服中心要搬家，而且找房子卡關，紛紛擔心自己找工作會受影響，為避免造成個案心理壓力，她這幾天拚了命到處看房子。

周美汝提及，受疫情影響，捐款已較去年同期少近2成，現在又碰上十萬火急的搬家考驗，最擔憂的是恐讓服務中斷，基金會已委請房仲協助，也期待政府機關、企業伸援手，盤點閒置空間供公益服務使用。

麟光身心障礙者就業服務中心遇到搬家考驗，不少房東因不想改建成無障礙廁所，拒絕承租，讓就服中心好頭痛。記者葉冠妤╱攝影
麟光身心障礙者就業服務中心遇到搬家考驗，不少房東因不想改建成無障礙廁所，拒絕承租，讓就服中心好頭痛。記者葉冠妤╱攝影

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