夜市抵用券今使用最後一天 仍有近400萬張未回收

經濟部去年9月推出200元夜市抵用券，今天是使用期限最後一天，依照經濟部初估，還有近400萬張夜市抵用券未回收。提醒民眾，如果手上還有夜市抵用券，趕緊趁今晚使用完畢，過期將作廢。

經濟部配合觀光局旅遊補助方案，去年9月推出200元夜市抵用券，旅宿業者發放夜市券已在今年1月31日截止，但延長使用期限，可使用到2月29日，今晚就是最後一天，經濟部呼籲，現在手上還持有夜市抵用劵的民眾，把握今晚最後時間到配合的夜市消費，逾期夜市券即作廢。

經濟部中部辦公室郭坤明主任表示，這次推動的夜市抵用券獲得許多夜市攤商及消費者的歡迎及支持，全台夜市抵用券發放數超過千萬張，已回收600多萬張，估計帶動8億6千多萬元商機，尤其在南部及東部等重點區域，創造可觀的旅遊住宿及消費效益。

據經濟部統計，夜市抵用券回收率最高的前5名夜市，依序是花蓮東大門夜市、高雄六合夜市、台南花園夜市、台中逢甲觀光夜市、嘉義市文化路夜市。