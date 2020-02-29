防院內感染出招！設「藥來速、便利抽」不進醫院

因應新冠肺炎疫情，衛生福利部基隆醫院自3月2日起，包括探病者在內所有民眾進入醫院前，必須在醫院大門口刷健保卡並填寫新冠肺炎風險評估表，非急診的病人一律改行政大樓進出。特別的是，醫院仿速食店設置「藥來速、便利抽」窗口，讓慢性病長輩等免進醫院，減少感染機會。

部立基隆醫院指出，單純慢性病箋領藥多是長輩居多，非首次的其實並不需要進醫院，還有單純抽血檢驗也是，因此特別設置「藥來速、便利抽」窗口，有如速食店一樣，速食店是不用下車，但他們是不用進醫院，尤其是老人家，這樣的服務相當有用，大大減少進醫院感染的機會，請民眾多加利用。

基隆醫院針對訪客探病時段、人數與陪病限定採取新措施，一般病房每日僅開放3次探視病人，每位住院病人每次限制兩人探視、一人陪病，需持探/陪病證進入院區。加護病房僅開放3次探視時間，每次限制兩人探視，需持探病證進入院區。

所有民眾進入醫院前，必須在醫院大門口配合規定刷健保卡並填寫「COVID-19風險評估表」實名登錄個人姓名、電話等相關聯絡資料，並主動告知相關旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，醫院特別闢出4個通關路線；為節省時間，民眾到院前可先於醫院官網下載填妥表單，以減少等候。